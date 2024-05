Organizatorji Evrovizije obžalujejo, da nekateri tekmovalci niso upoštevali pravil

Organizatorji pesmi Evrovizije so povedali, da obžalujejo, da nekatere delegacije, ki so se udeležile tekmovanja na Švedskem, niso 'delovale v spoštovanju duha pravil'. Čeprav se je 68. tekmovanje za pesem Evrovizije zaključilo, grenak priokus ostaja, incidenti in dogajanje, ki so spremljali glasbeni spektakel, pa so še vedno tema mnogih pogovorov.

OGLAS

Po koncu 68. tekmovanja za pesem Evrovizije so se oglasili organizatorji glasbenega spektakla, ki so v izjavi sporočili, da obžalujejo, da nekatere delegacije niso spoštovale pravil tekmovanja, ki se je letos odvijalo na Švedskem. Med tekmovalci, ki so se pritoževali nad napetim in grozljivim vzdušjem v zaodrju, sta bili tudi predstavnici Irske in Italije, Nizozemec je bil po obtožbah ustrahovanja in groženj članici produkcijske ekipe poslan domov in izločen s tekmovanja.

Zmagovalec Evrovizije Nemo FOTO: AP icon-expand

Evropska radiodifuzna zveza (EBU), ki organizira Evrovizijo, je v izjavi po koncu tekmovanja priznala, da je več tekmovalcev vložilo pritožbe. "Med dogodkom smo se pogovarjali s številnimi delegacijami glede različnih vprašanj, na katera smo bili opozorjeni," so zapisali. "Upravni organi EBU bodo skupaj z vodji delegacij pregledali dogodke v zvezi z ESC v Malmöju, da bi napredovali na pozitiven način in zagotovili, da bodo vsi spoštovali vrednote dogodka," so še zapisali in dodali, da bodo posamezne primere obravnavali naknadno. Tekmovanje so zasenčili tudi protesti zaradi udeležbe Izraela, ki bije vojno s teroristično organizacijo Hamas, ob tem pa pozablja, da na ozemlju Gaze prihaja do velike humanitarne krize. Na tisoče ljudi je protestiralo na ulicah Malmöja, predstavnica Izraela Eden Golan pa je bila deležna mešanice žvižgov in vzklikov občinstva.

Izrael s pesmijo Hurricane zastopa 20-letna Eden Golan. FOTO: AP icon-expand

Po velikem finalu je predstavnica Irske Bambie Thug, ki svojih propalestinskih pogledov ni skrivala, obtožila izraelsko nacionalno radiodifuzno hišo KAN, da med poročanjem o irski ekipi spodbuja nasilje proti njim. Med prvim polfinalom je eden od komentatorjev postaje namreč podal opazko, da je izvajalka "negativno govorila o Izraelu" in dodal: "A o tem se lahko pogovarjamo pozneje. Pripravite svoje kletvice." Njegov komentar bi se lahko nanašal tudi na besedilo pesmi, ki govori o uroku nad nekdanjim partnerjem, a je Bambie izpostavila, da je komentator s svojo opazko šel predaleč. "Televizijska mreža ni upoštevala pravil in upam, da naslednje leto zaradi tega ne bodo mogli tekmovati," je povedala novinarjem po tekmovanju.

Bambie Thug FOTO: AP icon-expand

Drugi udeleženci so obtožili izraelsko delegacijo, da jih snema in brez njihovega dovoljenja objavlja posnetke na spletu. Golan, ki je na koncu pristala na petem mestu, je prav tako priznala, da je polemika o njeni prisotnosti na tekmovanju terjala svoj davek. "Če bi rekla, da je bilo enostavno, bi bila to laž," je zapisala na Instagramu. "Toda vaša podpora in ljubezen sta mi dali moč, da nadaljujem in pokažem absolutno najboljši nastop, za katerega sem vedela, da ga zmorem," je še pripisala. Več udeležencev, vključno z Ollyjem Alexandrom iz Združenega kraljestva, je pred začetkom tekmovanja podpisalo skupno izjavo, v kateri so pozvali k prekinitvi ognja v Gazi. Izraleska predstavnica pa se je s kritiko morala soočiti na tiskovni konferenci po drugem polfinalnem večeru. Grkinja Marina Satti se je med tem, ko je Eden govorila, pretvarjala, da jo ta dolgočasi in na veliko zehala, ko jo je eden od novinarjev povprašal, ali je s prisotnostjo na tekmovanju tvegala in ji dejal, da ji ni treba odgovoriti, če ji je ob vprašanju neprijetno, pa je Nizozemec Joost Klein dodal: "Zakaj ne?"

Joost Klein je bil izločen iz tekmovanja. FOTO: AP icon-expand

Le dva dni pozneje je bil ta izločen s tekmovanja zaradi ustrahovanja in groženj eni od producentk tekmovanja, ki je njegovo obnašanje prijavila švedski policiji. Nizozemski organizatorji The Netherlands Songfestival so sporočili, da je Klein večkrat nakazal, da ne želi, da bi ga snemali, in da se ni dotaknil kamere. Takrat je EBU v izjavi pojasnil, da v incident "ni vpleten noben drug izvajalec ali član delegacije", kakor so namigovale govorice, prišlo pa je celo do namigovanja, da naj bi med njim in članom izraelske delegacije prišlo do pretepa. Litovski predstavnik Silvester Belt je dejal, da mu je žal, da se je udeležil tekmovanja. "Naslediti to državo, ob tako intenzivni množici, je bila ena najhujših stvari, skozi katere sem moral iti," je zapisal na družbenih omrežjih in se skliceval na dejstvo, da je njegov nastop sledil Izraelu. "Resnično sem naredil vse, kar sem lahko v tej situaciji," je dodal in tekmovanje označil za "travmatično izkušnjo". Pripisal je še: "Želim si, da bi se vse končalo po prvem polfinalu."

Nemo je po koncu tekmovanja zlomil svoj pokal v obliki mikrofona. FOTO: AP icon-expand