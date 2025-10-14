Svetli način
Organizatorji Evrovizije prestavili glasovanje o udeležbi Izraela

Dunaj, 14. 10. 2025 10.23 | Posodobljeno pred 7 minutami

K.Z.
Evropska radiodifuzna zveza (EBU), ki je organizatorka tekmovanja za pesem Evrovizije, je sporočila, da bo prestavila spletno srečanje, na katerem naj bi glasovali o sodelovanju Izraela na evrovizijskem tekmovanju v prihodnjem letu. Kot so zapisali, so v luči zadnjih dogodkov na Bližnjem vzhodu sklenili, da bodo tematiko naslovili na srečanju v živo, ki bo decembra.

Organizatorji Evrovizije so sporočili, da odločanje o udeležbi Izraela na tekmovanju prestavijo na december. Potem ko so določene države članice izrazile nasprotovanje, da bi ta bližnjevzhodna država zaradi vojne v Gazi lahko sodelovala na največjem glasbenem dogodku v Evropi, je EBU odločila, da bodo o tem odločali na spletnem glasovanju novembra, a so zaradi zadnjih dogodkov na Bližnjem vzhodu sklenili, da bo odločitev padla na srečanju v živo mesec pozneje.

Tekmovanje za Pesem Evrovizije bo po letu 2015 zopet na Dunaju.
Tekmovanje za Pesem Evrovizije bo po letu 2015 zopet na Dunaju. FOTO: Profimedia

"V luči dogajanja na Bližnjem vzhodu se je izvršni odbor EBU odločil, da je potrebno organizirati srečanje v živo, na katerem bodo članice v odprti debati odločale o udeležbi Izraela na tekmovanju v prihodnjem letu. Odbor se je odločil, da bo to temo raje kot na spletnem glasovanju uvrstil na dnevni red zimskega zasedanja, ko bo potekalo decembra," so zapisali v izjavi za javnost. Ali bodo odločitev sprejeli s pomočjo glasovanja, niso pojasnili.

EBU je konec septembra potrdila, da je generalnim direktorjem vseh članic zveze poslala pismo, v katerem jih obvešča o izredni spletni seji generalne skupščine organizacije v začetku novembra, na kateri se bo odločalo o sodelovanju.

Preberi še Avstrija dala ultimat: Ne bomo gostili Evrovizije, če ne bo Izraela

EBU je v pismu generalnim direktorjem omenila "brezprimerno raznolikost mnenj" med članicami EBU in poudarila, da bo odločitev sprejeta z demokratičnim glasovanjem vseh članic. Dodali so, da se zavedajo, da v tej zadevi ni mogoče doseči soglasnega stališča, zato bo odločitev o vprašanju sodelovanja Izraela na Evroviziji 2026 sprejeta na glasovanju, na katerem bodo članice imele vsaka po en glas.

Zaradi vojne na območju Gaze so že lani in predlani potekali protesti proti sodelovanju Izraela na tekmovanju za pesem Evrovizije. Hkrati je letos več držav, med njimi tudi Slovenija, opozorilo, da bi lahko bojkotirale naslednje tekmovanje, če bo prihodnje leto sodeloval Izrael.

