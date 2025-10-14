Organizatorji Evrovizije prestavili glasovanje o udeležbi Izraela

Evropska radiodifuzna zveza (EBU), ki je organizatorka tekmovanja za pesem Evrovizije, je sporočila, da bo prestavila spletno srečanje, na katerem naj bi glasovali o sodelovanju Izraela na evrovizijskem tekmovanju v prihodnjem letu. Kot so zapisali, so v luči zadnjih dogodkov na Bližnjem vzhodu sklenili, da bodo tematiko naslovili na srečanju v živo, ki bo decembra.

Organizatorji Evrovizije so sporočili, da odločanje o udeležbi Izraela na tekmovanju prestavijo na december. Potem ko so določene države članice izrazile nasprotovanje, da bi ta bližnjevzhodna država zaradi vojne v Gazi lahko sodelovala na največjem glasbenem dogodku v Evropi, je EBU odločila, da bodo o tem odločali na spletnem glasovanju novembra, a so zaradi zadnjih dogodkov na Bližnjem vzhodu sklenili, da bo odločitev padla na srečanju v živo mesec pozneje.

"V luči dogajanja na Bližnjem vzhodu se je izvršni odbor EBU odločil, da je potrebno organizirati srečanje v živo, na katerem bodo članice v odprti debati odločale o udeležbi Izraela na tekmovanju v prihodnjem letu. Odbor se je odločil, da bo to temo raje kot na spletnem glasovanju uvrstil na dnevni red zimskega zasedanja, ko bo potekalo decembra," so zapisali v izjavi za javnost. Ali bodo odločitev sprejeli s pomočjo glasovanja, niso pojasnili. EBU je konec septembra potrdila, da je generalnim direktorjem vseh članic zveze poslala pismo, v katerem jih obvešča o izredni spletni seji generalne skupščine organizacije v začetku novembra, na kateri se bo odločalo o sodelovanju.