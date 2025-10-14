Organizatorji Evrovizije prestavili glasovanje o udeležbi Izraela

Organizatorji Evrovizije so sporočili, da odločanje o udeležbi Izraela na tekmovanju prestavijo na december. Potem ko so določene države članice izrazile nasprotovanje, da bi ta bližnjevzhodna država zaradi vojne v Gazi lahko sodelovala na največjem glasbenem dogodku v Evropi, je EBU odločila, da bodo o tem odločali na spletnem glasovanju novembra, a so zaradi zadnjih dogodkov na Bližnjem vzhodu sklenili, da bo odločitev padla na srečanju v živo mesec pozneje.
"V luči dogajanja na Bližnjem vzhodu se je izvršni odbor EBU odločil, da je potrebno organizirati srečanje v živo, na katerem bodo članice v odprti debati odločale o udeležbi Izraela na tekmovanju v prihodnjem letu. Odbor se je odločil, da bo to temo raje kot na spletnem glasovanju uvrstil na dnevni red zimskega zasedanja, ko bo potekalo decembra," so zapisali v izjavi za javnost. Ali bodo odločitev sprejeli s pomočjo glasovanja, niso pojasnili.
EBU je konec septembra potrdila, da je generalnim direktorjem vseh članic zveze poslala pismo, v katerem jih obvešča o izredni spletni seji generalne skupščine organizacije v začetku novembra, na kateri se bo odločalo o sodelovanju.
EBU je v pismu generalnim direktorjem omenila "brezprimerno raznolikost mnenj" med članicami EBU in poudarila, da bo odločitev sprejeta z demokratičnim glasovanjem vseh članic. Dodali so, da se zavedajo, da v tej zadevi ni mogoče doseči soglasnega stališča, zato bo odločitev o vprašanju sodelovanja Izraela na Evroviziji 2026 sprejeta na glasovanju, na katerem bodo članice imele vsaka po en glas.
Zaradi vojne na območju Gaze so že lani in predlani potekali protesti proti sodelovanju Izraela na tekmovanju za pesem Evrovizije. Hkrati je letos več držav, med njimi tudi Slovenija, opozorilo, da bi lahko bojkotirale naslednje tekmovanje, če bo prihodnje leto sodeloval Izrael.
