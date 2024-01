Organizatorji sporočili, da festivala MetalDays letos ne bo

Organizatorji enega najbolj prepoznavnih festivalov v Slovenji so sporočili, da letošnje izvedbe MetalDays ne bo. Kot razlog za odpoved so navedli izzive, s katerimi so se srečali pri organizaciji, zato so se, kot pišejo v sporočilu za javnost, ki so ga objavili na družbenih omrežjih, odločili, da se bodo metalci ponovno družili prihodnje leto.

Festival MetalDays se je minulo leto iz Sotočja preselil v Velenje, kjer je potekal v času hudih poplav, ki so prizadele Slovenijo. Prav posledice, ki so povezane z odpovedju zadnjih dveh festivalskih dni in izpad dohodka so vodile do odločitve, da se letošnja edicija festivala zamakne za eno leto in se prestavi na čas med 27. julijem in 2. avgustom 2025, sporočajo organizatorji.

" Z mešanimi občutki vam sporočamo novico, da smo zaradi vseh izzivov s katerimi smo se morali soočiti sprejeli težko odločitev, da festivala MetalDays v letu 2024 ne bomo organizirali," so zapisali in z novim terminom v letu 2025 dodali še: "Čeprav ta odločitev ni bila sprejeta enostavno, verjamemo, da je razumna in v predvsem v interesu vseh vključenih v organizacijo tako obsežnega dogodka."

Judas Priest na MetalDays leta 2018. FOTO: Miro Majcen icon-expand

Festival se je v preteklosti že srečeval s težavami, ki so bile bolj povezane s samo lokacijo izvedbe, leta 2023 pa so se soočili z novimi izzivi, ki so jih prinesle hude poplave: "MetalDays 2023 se je soočil z nepredvidenimi težavami zaradi hudih poplav, kar je privedlo do odpovedi zadnjih dveh festivalskih dni. Posledice, skupaj z izpadom dohodka, so nam otežile organizacijo festivala in zagotovitev festivalske izkušnje, ki si jo obiskovalci zagotovo zaslužite."