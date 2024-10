Originalni dunajski orkester nastopil pred ljubljanskim občinstvom

Sinoči je v Cankarjevem domu nastopil originalni dunajski orkester Vienna Mozart Orchestra, ki je znan po tem, da ohranja tradicijo in kulturno dediščino vrhunske dunajske glasbe in kar najbolje in svojevrstno predstavlja glasbo velikanov, predvsem Wolfganga Amadeusa Mozarta. Orkester se je s svojimi številnimi nastopi predstavil na najznamenitejših koncertnih prizoriščih, gostoval je po vsem svetu. V sklopu letošnjih gostovanj so nastopili tudi v Ljubljani. Ne igrajo pa le izvirne glasbe, nosijo tudi izvirne kostume.