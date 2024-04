Orlek in Matevž Šalehar – Hamo obudili Punco s Šohta

Skupina Orlek se je ob 35. obletnici delovanja odločila, da priredi in osveži nekatere svoje skladbe. Ena od njih je Punca s Šohta , k sodelovanju pa so tokrat povabili Matevža Šaleharja – Hama , ki je z eno nogo pravzaprav njihov, saj je njegova mama Zagorjanka. Za vse, ki ne veste – čeprav šoht uradno pomeni jašek, je Šoht z veliko začetnico v pogovornem jeziku pravzaprav kraj, rudarsko naselje, pesem Punca s Šohta pa je ena najbolj trpkih skladb, ki jih prepevajo Orlek, saj pripoveduje zgodbo dekleta, ki je s Šohta odplula stran, v drugi svet, kjer bi se dalo drugače živeti. A tam, v tistem 'čudovitem' svetu, je našla samo trdo delo in težko življenje, daleč od krajev in ljudi, ki jih je pustila za sabo. A poti nazaj ni nikoli našla.

Po Adijo knapi, Na Kum, Vinski trti ter Moji Boginji, ki so jo posneli z Dimekom , so se Orlek lotili še priredbe Punce s Šohta in k sodelovanju povabili Matevža Šaleharja Hama.

Orlek že 35 let veljajo za eno najbolj izvirnih domačih zasedb. Nastali so konec osemdesetih let, natančno leta 1989, za svoj uradni začetek pa štejejo snemanje svojih prvih demo posnetkov na takratnem radio Trbovlje. Orleki imajo svoj domicil v Zagorju ob Savi, v srcu rudarskih revirjev, in konce, od koder prihajajo, s ponosom nosijo s seboj. S svojo neponovljivo in edinstveno zmesjo klenega rokenrola, tradicionalnih ljudskih, narodnih ali ponarodelih pesmi, z avtorsko hudomušnostjo in preprostostjo ter zgodbami, ki jih pripovedujejo s svojo glasbo, so občinstvo osvojili že pred leti, svoj poseben in tako edinstven glasbeni izraz, knap'n'roll, pa Orlek, ki so si nadeli ime po hribu na obrobju Zagorja, negujejo že več kot tri desetletja.