Orlek: Boljši cajti bodo prišli, smo optimisti

"Pesem prihaja med ljudi ob prazniku vina, čeprav ni bila mišljena za ta namen. Govori o trenutkih, ko ostanemo sami s sabo in takšna je tudi glasbena podlaga. Umirjena, zadržana, a vendar polna optimizma. Res pa je, da se bo letos vino točilo v veliko manjši meri, kot bi se sicer in s tem je pesem dobila popolnoma drug pomen," je dejal avtor glasbe Luka Sraka , njegov oče Lujz, ki se je podpisal pod besedilo, pa je z zrnom soli dodal: "Pesem je nastala po lepem druženju in pomitih kozarcih, potem pa smo skupaj še malo pobrusili robove. Napisali smo jo, ko so druženja bila še dovoljena. Še sreča, da se lahko zdaj vsaj še gledamo z očmi."

Za Slovence je praznik, ko "Martin iz mošta dela vin'" , seveda še kako pomemben in veselja poln, Štajerci pa mu pravijo "mali fašenk" oz. mali pust. V vseh treh naših vinorodnih deželah ob tem potekajo številne šege, običaji, praznovanja, izbori vinskih kraljic, enološka, etnološka in gurmanska druženja.

"Ko se vino več ne toči, enkrat tam okrog polnoči, to je nekaj česar ni, tako pogosto med ljudmi," v novi pesmi Orlekov poje pevec Vlado Poredoš . Skladba je po poklon letošnjemu martinovemu, zanjo pa so posneli tudi zabavno-aktualen videospot, v katerem v vlogi policista gostuje Miha Brajnik .

Za vse tiste, ki ne vedo, kako se morajo obnašati v teh težkih časih, je ogled videospota obvezen. Predvsem pevec Vlado in "policaj" Miha to pokažeta zelo nazorno. Zaradi že omenjenih ukrepov mož postave tudi ni dovolil več kot šest oseb na snemanju in sta morali dve tretjini skupine ostati doma. Se je pa v zaključku, v spominu na čase, ko se je vino lahko točilo v večjih družbah, ko so bile gostilne odprte in ni bilo treba domov že ob mraku, pojavil še en znan obraz ...



Orleki pravite, da je rokenrol način življenja, razmišljanja, sistem vrednot, kaj to pomeni v vašem primeru, saj ste v bistvu knap'n'roll?

Izhajamo iz delavsko-proletarskega okolja, iz Zasavja, ki je odlična podlaga za rokenrol, vse ostalo pa je samo nadaljevanje vsega, po čemer nas sprašujete.

Rokenrol torej nikoli ne gre v penzijo, to dokazujejo tako Stonesi kot tudi vi. Kaj vas drži pokonci, kaj vas žene naprej?

Vsekakor velika ljubezen do glasbe in do tega, kar počnemo. Zelo radi imamo pristen in živ stik z občinstvom.

Orleki ste znani po tem, da so vaši koncerti prave knap'n'roll žurke in se najbolje izkažete prav na odru, kako je zdaj, ko ste za to prikrajšani, zaradi ukrepov, se boste preselili na svetovni splet ali čakate na boljše čase?



Seveda nas je ta situacija precej prizadela, nam vzela kar nekaj nastopov doma in na tujem. Pogrešamo žive nastope ter komaj čakamo, da ta mora, imenovana korona, čim prej mine. Boljši cajti bodo prišli, smo optimisti.