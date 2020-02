Orlek: Lepa dekleta za lepe fante, ki lepo igrajo

Pesem Zame si pela ta blues z zadnjega albuma zasedbe Orlek, ki so ga poimenovali Živel rokenrol, je dobila, zanje zagotovo, zelo posebno vizualno podobo. "Skladba govori o občutjih trenutka, ko te neko dekle tako zelo prevzame, da odmisliš ves ostali svet in imaš oči le zanjo. Njena lepota te omami, od nje postaneš pijan in takrat se svet zate ustavi, obstaja le še ona," o pesmi pravijo možje iz zagorske zasedbe.

Ljubezensko besedilo se lepo poda k prazniku ljubezni, ki prihaja, zato pa je videospot v pravem rockerskem slogu, sj so vizualno prikazali fantazije nekega moškega, ki se je znašel v super ekskluzivnem, skrivnem klubu in doživel nepozaben večer, poln dobre glasbe, plesa, lepih deklet in pijače. Največji izziv pri snemanju snemanja jim je bila izbira glavnega igralca, dokler se ni opogumil Brane, ki je odlično zaigral protagonista ob boku prelestne Gaje v vlogi striptizete, ob katerem je marsikomu zastajal dih. Več o izdelku in načrtih nam je zaupal Mitja Tori.

Po več kot 30 letih obstoja ste Orleki zdaj postregli z najbolj seksi videospotom v svoji karieri, kako se ste znašli v družbi tako lepih deklet?

Mitja: Ko lepi fantje, lepo igramo, pridejo še lepa dekleta (smeh).