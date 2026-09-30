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Glasba

Orlek navdih za moč, pogum, vztrajnost in ponos našli v zlatorogu

Ljubljana, 30. 09. 2026 13.00 pred 4 minutami 3 min branja 0

Avtor:
Klavdija Zver
Orlek in Tit Potecin

Zasedba Orlek slovensko glasbeno sceno dopolnjuje že skoraj štiri desetletja, v svojih pesmih pa velikokrat opevajo našo domovino. Ljubezen do te so izrazili tudi v novi, ki so jo poimenovali Zlatorog, navdih zanjo pa so našli v mitološkem bitju, ki po njihovem mnenju pooseblja moč, pogum, vztrajnost in ponos.

"Orleki imamo radi našo državo, naše izročilo, tradicijo, jezik in kulturo. To z našo glasbo in nastopi dokazujemo že 37 let. Ko smo razmišljali, da bi napisali pesem, ki nam bo dala moč, pogum, vztrajnost in ponos smo vse to našli v Zlatorogu. Zlatorog je slovensko mitološko bitje in uteleša vse, kar smo iskali. Legenda pravi, da iz kapelj njegove krvi zraste triglavska roža. Ko ga je poškodoval divji lovec, je Zlatorog zaužil iz njegove krvi zrastlo rožo in vstal še močnejši, kar je bil za nas ključni navdih; Zlatorogova zgodba ponazarja potrebno moč in vztrajnost, da se poberemo, ko pademo in da se, ne glede na preizkušnje, ki nas čakajo, z njimi soočimo in jih premostimo. Naša Zlatorogova pesem bo tako lahko v pomoč, podporo in spodbudo, da se borimo in vztrajamo še naprej. Zaklad, ki ga varuje Zlatorog in so ga iskali divji lovci, pa je pravzaprav naša dežela, njena narava in njeni ljudje," o svoji novi pesmi pravi zasedba Orlek.

Vlado Poredoš in Tit Potecin.
Vlado Poredoš in Tit Potecin.
FOTO: Žiga Plahutar

V minulih letih so k sodelovanju že povabili nekatere druge izvajalce, tokrat pa so začutili, da bo za pesem Zlatorog pravi Tit Potecin, član skupine Delta Riff. "V zadnjih letih smo se odločili, da naše skladbe preizkusimo tudi z gostujočimi pevci. Pri tej skladbi smo čutili, da bi pasal mlad glas, nekdo z mlado, novo energijo. Poslušali smo mnoge, odločili smo se, da pokličemo Tita in upali na njegov pozitiven odgovor," so nam odgovorili, zakaj so se odločili za sodeovanje z mlajšim glasbenim kolegom.

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Skladbo sta napisala kitarist Ivo Vidergar, ki je poskrbel za glasbo, in Kristijan Adamlje, sicer nekdanji saksofonist benda, ki je prispeval besedilo, poskrbel pa je tudi za scenarij videospota. "Na koncu smo ugotovili, da smo se skoraj 100-odstotno se držali scenarija, kar ni vedno, ko snemamo videospot. Spot pravzaprav sledi zgodbi in navdihu same skladbe," so ugotovili presenečeni Orlek.

Tokart so si morali malce pomagati tudi z umetno inteligenco, ki je oživela mitičnega Zlatoroga, kot so nam povedali, pa so se že pred samim snemanjem zavedali, da bodo morali poseči tudi po tem orodju. "Umetna inteligenca je sprva bila zaželena, zdaj že postaja manj, celo nezaželena. Smo pa vsi vedno bolj obkroženi z njo. Pri tem spotu je bistvo vsebina same skladbe in še preden smo ga snemali, smo vedeli, da kadrov z Zlatorogom oziroma gamsom v naravi nikakor ne bi mogli posneti tako, da bi lahko sledili zgodbi skladbe, zato smo se odločili to narediti s pomočjo umetne inteligence," so še dodali.

Orlek so združili moči s Titom Potecinom.
Orlek so združili moči s Titom Potecinom.
FOTO: Žiga Plahutar

V videospotu, ki so ga Orlek posneli med lokalnimi hribi na Sveti Planini nad Zagorjem in Trbovljami ter v Hiša Planina, nekaj kadrov pa še pri prijatelju v Mariboru, jih lahko vidimo v razširjeni zasedbi, v dvojni pihalni postavi, saj sta se jim v spotu na pozavni in trobenti pridružila tudi nekdanji trobentač in avtor pihalnega aranžmaja Jan Adamek ter nadomestni pozavnist Edi Ceferin, ki je sicer član tehnične ekipe skupine. Zlatorogova pesem je sicer v svoji originalni izvedbi objavljena na aktualnem albumu skupine Orlek 3.5 POLNOMASTNO.

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