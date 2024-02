Orlek obeležujejo 35. leto delovanja

Orlek letos obeležujejo 35 let. Nastali so konec osemdesetih let, natančno leta 1989, za svoj uradni začetek pa štejejo snemanje prvih demo posnetkov na takratnem radio Trbovlje. Osvojili so z neponovljivo mešanico rock'n'rolla, pihal, trobil in harmonike, s svojim unikatnim folk punk polka rockom, družbeno-humorno obarvanimi besedili in energično odrsko izvedbo, ki pogosto vključuje tudi slovenske narodne in ponarodele skladbe.

OGLAS

Ker so Orlek skupaj že 35 let, originalni avdio posnetki nekaterih skladb, ki so nastali še v prejšnjem tisočletju, morda niso najboljši in najlepši, zato so v zadnjem času na novo posneli in izdali že nekaj priredb svojih skladb – tako je novo verzijo dobila že Adijo knapi pa Na kum in ne čisto njihova Vinska trta. Zadnja v nizu na novo posnetih je Moja boginja, ki šteje 20 let.

Skupina Orlek in Jernej Dirnbek FOTO: Janin Vezonik icon-expand

Skladbo Moja Boginja so Orlek posneli leta 2004 in je izšla na albumu Orlek Express v istem letu. V zadnjih 20 letih je dobivala mnogo različnih preoblek, saj z originalom Orlek nekako niso bili zadovoljni. Oziroma bolje rečeno – so jo na pot odraščanja vzeli s sabo. Za nov studijski posnetek te pesmi pa so Orlek pripravili še eno presenečenje – k sodelovanju so povabili Jerneja Dirnbeka iz Mi2, ki je odpel nekaj kitic skupaj z Vladom Poredošem, ki že 35 let navdušuje kot pevec in najbolj prepoznaven Orlek.

"Orleki smo se odločili, da bomo neke stare zadeve z bolj začetnih časov dodelali in spremenili, da bi bila stvar še bolj zanimiva, pa smo se odločili, da povabimo še kakšnega pevca ali pevko k temu projektu. Pri Boginji se nam je zdelo, da je primeren tak pristen domači vokal in kdo drug kot prijatelj Jernej ima takšen glas," pravi Ivo Vidergar, ob njem pa Jernej Dirnbek dodaja: "Zelo rad sem postal še bolj prijatelj, kot sem bil že prej. Moram povedati, da sem oboževalec Orlekov še iz študentskih let in se spomnim njihovega prvega koncerta v K4, ko sem jih prvič videl, to je bilo leta 1993 ali 1994, tu nekje. Ko je prišlo povabilo, pa še za tako dobro pesem, sem takoj rekel, da ja, z veseljem."