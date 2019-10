Zasavska skupina Orlek letos obeležuje že 30 let glasbenega ustvarjanja, kar so proslavili tudi s koncertom v Ljubljani. V treh desetletjih so Orleki izdali več kot 10 albumov, se noro zabavali in stali na odrih po vseh kontinentih, razen v Afriki. Ob tej obletnici so se spomnili čisto prvega koncerta, ki je bil za njih nekaj prav posebnega.