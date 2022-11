Orleki za 200-letnico hrastniškega rudarjenja

Člani in članice Rudarske godbe Hrastnik, ki prihodnje leto praznuje častitljivih 170 let, je z zagorsko "bando" Orlek pripravila modernejšo priredbo skladbe Adijo knapi, ki je nastala izpod producentskih rok Jamirka in z rapanjem saksofonista Kristjana Adamljeta.

icon-expand Orleki in Rudarska godba Hrastnik so skupaj z Jamirkom naredili novo priredbo pesmi Adijo knapi, ki so jo posvetili 200-letnici rudarstva v Hrastniku, kjer so posneli tudi videospot. FOTO: Izvajalec

"200 let je rod za rodom grizel pod zemljo," je pred skoraj tremi desetletji pel pevec zasedbe Orlek, Vlado Poredoš, ko je pesem Adijo knapi izšla na istoimenskem albumu leta 1995. Letos pa občina Hrastnik obeležuje dve stoletji rudarjenja. Zadnji knap je s "herc šaflo v hunt naložil kuolm" pred več kot desetimi leti. Rudarska tradicija v Hrastniku pa kljub temu živi naprej, saj jo pri življenju ohranjajo predvsem člani in članice Rudarske godbe Hrastnik, ki bo leta 2023 praznovala častitljivih 170 let.

icon-expand Vlado Poredoš je leta 1995 napisal nesmrtno himno zasavskemu rudarstvu. FOTO: Izvajalec

Prav za to priložnost so si "pleharji" zadali posebno nalogo, da z Orleki na novo posnamejo njihovo legendarno vižo. Idejo je navdušeno podprl tudi župan Marko Funkl, Orlek pa so za predelavo skladbe izbrali producenta Jamirka, ki ji je dal moderno preobleko, skupaj z rapom Kristjana Adamljeta, ki se v besedilu spominja svojega dedka, ki je vsakdanji kruh služil globoko v rudniških rovih.

"Napisati rap kitico za priredbo tako legendarnega komada je bil precejšen izziv. Z Orleki smo razmišljali, koga bi povabili k sodelovanju in kmalu prišli do zaključka, da bom to kar jaz, ker sem v mladosti ustvarjal rap, poleg tega v Zasavju živim, tu sem rojen in vzgojen. Vlado mi je dejal: 'vnuk knapa si, napiši kej od svojega starega ata.' Tako je po nekaj dolgih večerih nastalo to besedilo, komad smo premaknili v aktualno obdobje, ko dejansko še zadnji knapi odhajajo in tudi krajina je le še bled odsev mogočnega industrijskega okolja. Pri prvotni pesmi nisem sodeloval, saj sem bil takrat star šele enajst let in sem verjetno sedel na 'kolmkišti' pri staremu atu in stari mami ter jedel šmorn (smeh). Nad novo podobno pesmi sem prijetno in pozitivno presenečen, čeprav priznam, da mi je bilo malce težko stisniti 'play', ko sem jo dobil v prvo poslušanje. A sem nad zadevo navdušen, že prvi večer sem si jo zavrtel vsaj desetkrat. Vse skupaj se je resnično lepo zlilo v sodobno umetnino, vse čestitke celotni ekipi, ki si je sodelovala pri priredbi," nam je o svojem prispevku ter zgodbo okoli nove različice zaupal Kristjan.

icon-expand Zasedbo Orlek v lahko v novembru in decembru ujamete na slovenskih odrih. FOTO: Izvajalec