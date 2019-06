Orleki za 30 let delovanja z zgodbo o varnostnici Štefi

Zasedbo Orlek lahko letos poleti in jeseni, ko praznujejo 30 let delovanja, ujamete na številnih slovenskih odrih.

Letos zagorska zasedba Orlek praznuje 30-letnico neprekinjenega delovanja. V tem času so izdali preko deset zgoščenk, dve kaseti, posneli okoli dvajset videospotov in izvedli okoli tisoč koncertov, od tega 65 v tujini. Igrali na vseh kontinentih, razen v Afriki, najraje pa še vedno godejo domačemu občinstvu. Za 30 let pripravljajo osrednji koncert z gosti, ki bo 5. oktobra v ljubljanskem Kinu Šiška, kjer se jim bodo na odru pridružili še Big band Zagorje, 6pack ČukurinMatjaž Javšnik.

Še prej pa jih boste lahko videli na v Tolminu – GorA RockA, na Poletni sceni v Novi Gorici, na Festival Kanal v Bohinju, na Zagorski noči v Zagorju ob Savi, na Kamfestu, v Beltincih ob 100-letnici Združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, na festivalu Poezija in vino na Ptuju, v Šmartnem pri Litiji, na PutaFestu v Lenart v Slovenskih goricah, v Cerknici, Kočevju, Velenju in še kje.