Orto Bar z Orto festom združuje glasbo in spomine

Orto fest je festival, ki vsako leto poleg domače in tuje glasbene raznolikosti, privabi pod oder tudi zelo raznoliko občinstvo.

"Petindvajseto leto Orto festa in jaz sem po petindvajsetih letih v Orto Baru. Sem sem zahajala kot študentka, potem pa bolj malo - so bile obveznosti takšne in drugačne. No, zdaj sem se pa spet znašla tukaj," nam je povedala predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič.

In kljub raznolikosti jih vse druži glasba, prepletena s pomini...

"Tu sem spoznal punco, ki je še danes z mano," nam je zaupal pevec skupine Šank Rock, Matjaž Jelen.

"Jaz vedno pravim, da sem najbolj vesela, da sem odraščala v času, ko še ni bilo TikToka, Instagrama, vsega in da ni dokazov," meni Nika Čukur.

Jelen pa je še povedal:"Orto je Orto. Je nakaj posebnega na slovenski sceni, ne samo ljubljanski in nam je v veliko veselje in čast, da smo povabljeni."

"Večina placov se je zaprla, diskotek, klubov, v katere smo hodili. Ta pa vztraja, zato smo tu, da podpremo to in da vztraja še naprej," o Ortu pravi raper 6 Pack Čukur.

"Pogrešamo takšno glasbo, pogrešamo takšne prostore, ki smo jih doživljali v mladosti," nam je še povedala predsednica državnega zbora, Bor Zuljan pa je o Orto baru povedal: "Pravi ljudje, v pravem momentu, na pravem mestu, ob pravem trenutku - za ljudi, ki imajo radi to, točno to, kar se tu ponuja in zato živi."