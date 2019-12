Na trojnem odru Ritma mladosti najbolj 'zmešan' žur vseh časov?

Mladi in perspektivni Joker Out.

Kako dobre so lahko neobičajne kombinacije, se je izkazalo tudi malo zatem, ko se je Modrijanom pridružila zasedba Tabu in so skupaj izvedli pesem Dobra vila, nato pa pesem Mojazdružili s Poljubljena. Za ta večer posebej divje opravljena in namazana Eva Beus se je dobro ujela tudi z Lovšinom, ko so po izvedbi svojih pesmi Nekoč nekje, Nabiralka zvezdinLahko sem srce, združili pesmi Hiša nasprot soncater Ocean. Pet točk za energijo in spontanost Eve ter pohvala Peru, kako dobro se je ujel s skoraj trikrat mlajšo kolegico.

Kot prvi nastopajoči uradnega dela so večer "prižgali" Modrijani , ki jih slovenski živelj dobro pozna, poleg svojih pesmi pa so najprej presenetili s pesmijo Samo en majhen poljub Petra Lovšina , ki so ja izvedli v polka slogu. Pero se jim je pridružil na odru, zanimivo pa je bilo videti starega pankerja, ki je dovolil, da mu narodnozabavni bend priredi eno njegovih pesmi.

"Nastopam s Kanziyanijem, Big Footi in Perpetuumi in smo zadeve zmešali, kolikor se je dalo. Ena sodelovanja so že stara, nekatera po povsem sveža. Zadeve so precej eklektične, od harmonike, do house beatov do električne distorzirane kitare. Naloga vsakega izmed nas je, da zasije v najboljši možni luči, hkrati pa da pokaže kot profesionalec, ko je treba pristopiti h glasbi koga drugega. Gre za potrditev širine in dober izziv. Kot da bi izumili nov žanr, vsa pohvala organizatorju, da se je to podstopil delati na enem velikem odru, saj je to nekaj povsem drugega kot kaj podobnega delati na odprtem prizorišču. Potrebno je bilo veliko vaje, umotvorov, posnetkov, uvežbavanja ljudi na nove načine, novih pristopov, saj to ni igranje v malem klubu. Smo kot na obletnici valete, ha-ha," je povedala Buhova, ki je nato ob pomoči cveta spremljevalnih pevk izvedla svoj venček pesmiPridejo časi, Vrhoviin Planet za zadet.

Pero je nato nadaljeval v svojem slogu z Najboljši parinMoja mama je strela, nato pa presenetil z narodnozabavno pesmijo Veseli Ribničan v rock verziji."Gre za mešanje različnih zvrsti, glasbeniki se družimo in zabavamo. Osebno sem moral odpovedati celo smučarsko odprtje, a posel je posel. Nisem prišel sem z velikimi apetiti, a je bilo že na vajah super. Ker smo Lovšini iz Ribnice, so mi dali Ribničana, ker sem ponosen Ribničan. A sem tudi Primorec in Ljubljančan," je pred nastopom povedal Lovšin. Peru se je nato pridružila Neisha in sta izvedla pesem Čist nor, pri kateri je Neža pokazala svoj rockerski duh, ko je divje udrihala po klavirju.

Nato je bil že čas za Perpetuum Jazzile, ki se je Neishi najprej pridružil ob izvedbi pesmi Leliwa Vanetina Kanzyanija, ki je nato zavzel oder s pevcem Jeffom Darkom, v družbi Tabujev pa izvedel svoj remiks pesmi Divje. Manjkal ni niti trnovski raper Klemen Klemen, ki je najprej zažgal s svojim Šnopcem, nato pa so se mu Perpetuumi pridružili pri refrenu pesmi Baraba. "Ko sem bil mlajši, si kaj takega nisem mogel predstavljati, zdaj pa sem malce starejši in sem postal bolj odprtega uma in sem tudi za tovrstna sodelovanja. Marsikaj se da, če se hoče, vedno se lahko najdemo nekje na sredi. Zanimivo je videti pesmi z drugačne perspektive, kako jih razume in izvede nekdo drug, hkrati pa je to za vsakega glasbenika izziv," nam je zaupal Klemen, ki ga do zdaj zares še nismo videli v podobnih sodelovanjih.

Perpetuum Jazzile so izvedli pesmi Justina Timberlaka in Kool & The Gang, pri pesmi Samo milijon nas je, pa se jim je z rapanjem Zdravljice pridružil še Klemen. Neobičajni spoj dveh povsem različnih glasbenih zvrsti in pristopov, ki pa je presevetljivo dobro zvenel. Za najbolj klasičen trenutek zabave slehernega "pravega" Slovenca pa je poskrbel venček Avsenikovih viž, ko so se Perpetuumom pridružili še Modrijani.