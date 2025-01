Osem ur se je skrivala med trupli, zdaj bo Izrael zastopala na Evroviziji

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

24-letna Yuval se je pred streli zatekla v manjše zaklonišče, v katerem je poleg nje varno zatočišče poiskalo še 50 ljudi. Pripadniki Hamasa so med napadom skrivališče našli in nanj pričeli streljati. Le 11 od 50 ljudi je pod streli preživelo. Yuval se je zaščitila tako, da se je kar osem ur skrivala med trupli in pretvarjala, da je mrtva.

Glasbenica, ki vse do tega tekmovanja zaradi sramežljivosti ni pela v javnosti, je občinstvo v finalu prepričala z akustično izvedbo Abbine uspešnice Dancing Queen, v superfinalu pa je zapela še pesem Sama Smitha Writing's on the Wall. Pesem, s katero bo 24-letnica nastopala na Evroviziji, bo na internem izboru izbrala komisija. Znano je, da bo del besedila v hebrejščini, pesem pa bo javnost lahko slišala v mesecu marcu.