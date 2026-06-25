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Glasba

Osemletni Martin Marin Zver navdušil z narodnozabavno odo Sloveniji

Ljubljana, 25. 06. 2026 13.36 pred 1 uro 1 min branja 2

Avtor:
E.K.
Martin Marin Zver

Ob koncu šolskega leta je osemletni Martin Marin Zver naredil pomemben korak in posnel kar dve svoji prvi pesmi in dva videospota, s katerima vstopa v svet glasbe tudi kot pevec. Prva med njima je Hej, Slovenija, zavriskaj. Gre za veselo, srčno in ponosno pesem o domovini, povezanosti, prijateljstvu in ljubezni do vsega, kar je slovensko.

Osemletni Martin Marin Zver, ki mu je bila glasba položena že v zibko, v svet pošilja svojo prvo pesem. Skladba, Hej, Slovenija, zavriskaj, ki so jo opremili tudi z energičnim videospotom, nakazuje na njegovo predanost, vztrajnost in ljubezen do slovenske glasbe.

Glasbena pot mladega harmonikarja s Ptuja se je začela že pri štirih letih. Takrat je z navdušenjem poslušal slovensko narodnozabavno glasbo, predvsem legendarne Avsenikove melodije, in se povsem sam odločil, da želi igrati harmoniko.

Velik ponos zanj in njegovo družino je tudi dejstvo, da je že kot zelo mlad harmonikar večkrat stal na odru z legendarnim Alfi Nipičem in drugimi priznanimi glasbeniki. S svojo iskrenostjo, dobro voljo in nasmehom tako vedno znova dokazuje, da leta niso ovira za velike sanje.

Martin Marin Zver Hej Slovenija zavriskaj glasba harmonika pesem

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KOMENTARJI2

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osiveli_ritmični_gimnastik
25. 06. 2026 14.47
gospa v ozadju ma kar fookish joške
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0 0
Mason666
25. 06. 2026 14.16
Harmonika poneumlja narod, isto kot žoga...
Odgovori
-3
0 3
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