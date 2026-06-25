Osemletni Martin Marin Zver navdušil z narodnozabavno odo Sloveniji

Osemletni Martin Marin Zver , ki mu je bila glasba položena že v zibko, v svet pošilja svojo prvo pesem. Skladba, Hej, Slovenija, zavriskaj, ki so jo opremili tudi z energičnim videospotom, nakazuje na njegovo predanost, vztrajnost in ljubezen do slovenske glasbe.

Glasbena pot mladega harmonikarja s Ptuja se je začela že pri štirih letih. Takrat je z navdušenjem poslušal slovensko narodnozabavno glasbo, predvsem legendarne Avsenikove melodije, in se povsem sam odločil, da želi igrati harmoniko.

Velik ponos zanj in njegovo družino je tudi dejstvo, da je že kot zelo mlad harmonikar večkrat stal na odru z legendarnim Alfi Nipičem in drugimi priznanimi glasbeniki. S svojo iskrenostjo, dobro voljo in nasmehom tako vedno znova dokazuje, da leta niso ovira za velike sanje.