Osemletni Martin v novi pesmi Potica znova opeva Slovenijo

Komaj osem let ima, pa že pogumno stopa po svoji glasbeni poti. Martin Zver Marin, ki je harmoniko vzljubil že pri štirih letih, je letošnje martinovo izbral za prav posebno premiero svoje nove pesmi z naslovom Potica.

A za hudomušnim naslovom se skriva še veliko več kot le ljubezen do sladkega. Martin v pesmi opeva Slovenijo, njene običaje in tradicijo. Od kurentov in gregorjevega do Prešerna in slovenske zastave. Na svoj otroško iskren in navihan način sporoča, da je povsod lepo, a doma najlepše.