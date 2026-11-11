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Glasba

Osemletni Martin v novi pesmi Potica znova opeva Slovenijo

Ljubljana, 11. 11. 2026 20.29 pred 44 minutami 1 min branja 1

Avtor:
Alen Podlesnik E.K.
Martin Zver Marin POTICA 4

Ravno martinovo si je za izid svoje druge pesmi izbral tudi osemletni Martin Zver Marin, ki je že s svojo poletno uspešnico Hej, Slovenija, zavriskaj zbral več milijonov ogledov. V novi pesmi Potica zagotavlja, da je naša potica zanj boljša od italijanske pice, opeva Slovenijo, naše običaje in tradicijo, naša ekipa pa se je zato mlademu harmonikarju pridružila med pripravo njegove najljubše sladice – orehove potice.

Komaj osem let ima, pa že pogumno stopa po svoji glasbeni poti. Martin Zver Marin, ki je harmoniko vzljubil že pri štirih letih, je letošnje martinovo izbral za prav posebno premiero svoje nove pesmi z naslovom Potica.

A za hudomušnim naslovom se skriva še veliko več kot le ljubezen do sladkega. Martin v pesmi opeva Slovenijo, njene običaje in tradicijo. Od kurentov in gregorjevega do Prešerna in slovenske zastave. Na svoj otroško iskren in navihan način sporoča, da je povsod lepo, a doma najlepše.

Mladi glasbenik, ki je s harmoniko v rokah že osvojil številna srca, tako nadaljuje svojo glasbeno zgodbo, v kateri imajo slovenska glasba, tradicija in ponos do domovine prav posebno mesto.

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Martin Zver Marin Glasba Potica harmonika

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11. 11. 2026 20.54
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