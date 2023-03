Osmo albumsko delo ameriške superzvezdnice niti ni taka blazna štala

Uvod v osmi album ameriške superzvezdnice je izrazito neinspirativen, saj komada Flowers in Jaded ne ponudita pričakovane dobrodošlice. Prvi ima preveč zadržano teksturo, drugi je slaba kopija mehkega pop-rocka, kot ga poznamo z zadnjega dela Harryja Stylesa. Indie-pop, ki ga ponudi napev Rose Colored Lenses, pevko predstavi v izrazito bolj sproščenem trenutku, medtem ko Thousand Miles, ki sledi, malodane že prekriža vse morebitni optimizem. V omenjeni song je Cyrusov kot gostjo zvabila novodobni kavbojski muziki zapriseženo kolegico Brandi Carlile, ki celotnemu delu nameni le medvedjo uslugico. Countryjaška ost na podpovprečno izzivalni ritmični zanki pusti bledo sled. Če kolikor toliko posodobljenemu glasbenemu okusu do tedaj ne postane slabo, želodčno kislino zagotovo sproži abotna balada You. Ampak. Nato se album Endelss Summer Vacation čudežno spremeni v dokaj zgleden album. Kako to? Preprosto. Pravzaprav osem kasnejših albumskih enot ni tako zagrizeno šablonskih. No, niso pa saj čisto vsi od teh kar na lepem niso izključno fenomenalni, ne. Vsekakor je albumska prelomnica sanjava electro popevka Handstand. V tem novem duhu manj butasto izpade celo Mileyin aktualni hit River, ki je dejansko pevkin polovični vstop na teritorij prepogosto preveč kričeče Lady Gaga. Blaženo brezzvezen je tudi song Violent Chemistry, toda v kontekstu pričujočega trinajsterica, tudi napoj le-tega v spominu ostane kot nekaj blažilnega, a obenem zelo naprednega, futurističnega še ne. Muddy Feet ali duet z uspešno škotsko avtorico in solistko Sio je sicer nepotrebno posilstvo vseh elementov, iz katerih sestoji. Sledi Wildcard, ki je podobno smešen pevkin poskus koračniške animacije po vzoru zimzelene Tusk, legendarnih Fleetwood Mac. Ekstra cvetka je melodija songa Island, ki bi bil lahko popevkarski ekstrakt kakega govejega, tj. narodnozabavnega valčka. A spet. Miley Cyrus se v vsej tej stilistični godlji kar dobro znajde in indeksacijo svojih novih komadov vse do zaključka izvede zbujeno, zagreto in zato učinkovito. Endless Summer Vacation, skladno z naslovom, gotovo, lahko postreže z obilo zabave, sploh če se ga lotimo z vedenjem, koliko kompromisov je morala slavna artistka potrditi, da ima album pogojno tudi rep in glavo ter mimogrede zadovolji in potolaži tradicionalne in še okuse mlajšega občinstva.

Ocena: 2,5