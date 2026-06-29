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Glasba

Osmoljena evrovizijska favoritka: Glasovanje je farsa

Dunaj, 29. 06. 2026 09.52 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.M.
Finska predstavnika in Pete Parkkonen

Razplet letošnje Evrovizije še vedno odmeva. Oglasila se je finska predstavnica Linda Lampenius, ki je vse do konca veljala za glavno favoritko, na koncu pa pristala 'šele' na šestem mestu. "Mislim, da je glasovanje farsa in da za njim stojijo kupljeni glasovi in vse vrste neumnosti," je brez dlake na jeziku dejala za švedski časopis Expressen.

Violinistka Linda Lampenius in pevec Pete Parkkonen sta vse do sobotnega finala dominirala na evrovizijskih stavnicah. Finska predstavnika sta bila v očeh marsikoga že pred samo razglasitvijo zmagovalca, nato pa se je zgodil velik preobrat. Slavila je Bolgarija, drugi je bil Izrael, tretja pa Romunija. Favorizirana Finska pa je pristala na šestem mestu.

Linda Lampenius in Pete Parkkonen sta zstopala barve Finske
Linda Lampenius in Pete Parkkonen sta zstopala barve Finske
FOTO: Profimedia

Lampenius je dober mesec po zaključku 70. edicije največjega glasbenega dogodka na svetu za švedski časopis Expressen delila svoje občutke o razpletu. "Moj cilj ni bil zares zmagati. Danska je bila za nami, Francija, ki je imela najboljšo pevko na tekmovanju, je bila daleč zadaj, Izrael je bil drugi in tik pred zmago, Felicia (Švedska) pa je bila na 20. mestu. Mislim, da je vse, kar se dogaja na tekmovanju, prevara. Ničesar ne razumem, ne zaupam temu," je bila stroga in brez dlake na jeziku dodala: "Mislim, da je glasovanje farsa in da za njim stojijo kupljeni glasovi in vse vrste neumnosti."

Navidezna kritika Izraela je sicer v nasprotju z nekaterimi izjavami in potezami, ki jih je imela violinistka med Evrovizijo. Spomnimo, Lampenius je v predelu za tekmovalce objela izraelskega predstavnika Noama Batana in ga pohvalila za njegov nastop in vokalne sposobnosti. Povedala je tudi, da je zelo zadovoljna s svojim mestom, saj je bil to tretji najboljši rezultat Finske, zdaj pa se je izkazalo, da ni tako zadovoljna.

Preberi še Velika izjema: EBU glavni favoritki dovolil igranje violine v živo

Da je Finska veljala za veliko favoritko, je potrdilo tudi dejstvo, da je EBU violinistki dovolil igranje violine v živo. To je bil pomemben trenutek v zgodovini festivala, saj so instrumenti zaradi kompleksnosti ozvočenja in hitrega tempa snemanja oddaje v živo običajno vnaprej posneti.

Razlagalnik

EBU je kratica za Evropsko radiodifuzno zvezo (European Broadcasting Union), ki je največje združenje nacionalnih javnih medijskih hiš na svetu. Ustanovljena je bila leta 1950 in ima sedež v Ženevi. EBU je organizator tekmovanja za Pesem Evrovizije, saj skrbi za tehnično izvedbo, pravila tekmovanja, koordinacijo med državami udeleženkami ter zagotavljanje prenosa v živo v vseh sodelujočih državah.

Sistem glasovanja na Evroviziji je kombinacija glasov strokovnih žirij in glasov javnosti (televotinga). Vsaka sodelujoča država ima svojo strokovno žirijo, ki oceni nastope, hkrati pa gledalci v vsaki državi glasujejo preko telefona, spleta ali aplikacije. Točke obeh skupin se nato seštejejo, pri čemer imajo glasovi žirij in javnosti enakomerno težo pri končni razvrstitvi posamezne države.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Linda Lampenius evrovizija rezultati

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