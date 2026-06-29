Osmoljena evrovizijska favoritka: Glasovanje je farsa

Violinistka Linda Lampenius in pevec Pete Parkkonen sta vse do sobotnega finala dominirala na evrovizijskih stavnicah. Finska predstavnika sta bila v očeh marsikoga že pred samo razglasitvijo zmagovalca, nato pa se je zgodil velik preobrat. Slavila je Bolgarija, drugi je bil Izrael, tretja pa Romunija. Favorizirana Finska pa je pristala na šestem mestu.

Lampenius je dober mesec po zaključku 70. edicije največjega glasbenega dogodka na svetu za švedski časopis Expressen delila svoje občutke o razpletu. "Moj cilj ni bil zares zmagati. Danska je bila za nami, Francija, ki je imela najboljšo pevko na tekmovanju, je bila daleč zadaj, Izrael je bil drugi in tik pred zmago, Felicia (Švedska) pa je bila na 20. mestu. Mislim, da je vse, kar se dogaja na tekmovanju, prevara. Ničesar ne razumem, ne zaupam temu," je bila stroga in brez dlake na jeziku dodala: "Mislim, da je glasovanje farsa in da za njim stojijo kupljeni glasovi in vse vrste neumnosti."

Navidezna kritika Izraela je sicer v nasprotju z nekaterimi izjavami in potezami, ki jih je imela violinistka med Evrovizijo. Spomnimo, Lampenius je v predelu za tekmovalce objela izraelskega predstavnika Noama Batana in ga pohvalila za njegov nastop in vokalne sposobnosti. Povedala je tudi, da je zelo zadovoljna s svojim mestom, saj je bil to tretji najboljši rezultat Finske, zdaj pa se je izkazalo, da ni tako zadovoljna.