Osmoza vedno pride prav

Dramaturško razvejana ritmika pretendentu za medpraznični otoški no.1 namenja odlično podstat. Tisti kanec melodije, ki jo oba drill ali grime (ali pač hibridno vmesa) superzvednika dodajata rekapitulacijama svojih razmetanih miselnih žakljev, dosledno izrisuje nekaj ekskluzivno primernega za pozni december. Kaj natančno to je, ne ve nihče, tudi protagonista ne. A struktura in izvedba songa nepovratno vabita k ponotranjenemu razmisleku o marsičem. Stormzy se sicer malček na silo trudi ohranjati svojo avtentičnost, medtem ko se zimzeleno karizmatični Central Cee nisi za takt ne pusti zmesti in ponujeno pospravi, še preden je kdo rekel keks. Ugodno zlitje z zavidljivim učinkom.

Coldplay pred prazniki, ki sledijo njihovi aktivni periodi, vedno izvozijo idealen produkt, kot opisan v najbolj svinjsko-kapitalističnih marketinških učbenikih: za nov hit zdriskajo svojo najbolj ogabno aktualno balado. Tokrat bingo pokaže na All My Love, ta viža je sneta z albuma Moon Music, ki je bil izdan oktobra. Komad je res super poden. Vsaj na prvi posluh. No, pa saj ima nekaj smisla, če ne drugje, v nekakšni molitvi, umiritvi, spokojnosti – pravi, bolj profiliran značaj le-te pa naj si vsak izbere sam, itak. Dejstvo, je molitev Chrisa Martina in ekipe usmerjena izključno proti cilju konzumentom spraskati iz žepov še nekaj cvenka. Video je zanimiv, nikakor pa ni izviren. Tudi hollywoodski zvezdnik Christopher Walken je blestel v režijski bravuri Spika Jonzea plesne klasike Weapon of Choice (Fatboy Slim, 2001). Coldplay so za nekaj podobnega nagovorili Dicka Van Dyka, 99-letnega komika, TV-voditelja in filmsko zvezdo, ki je zaslovel že v petdesetih, karierni razcvet doživel v šestdesetih, vmes pa si prislužil vse nagrade, kar jih je. Celota je simpatična, no, recimo, da je res taka. Ena stvar pa je jasna. Če kdo misli, da ga po desetletjih kroničnega pijančevanja in verižnega kajenja tik pred stotko – Van Dyke je bil v teh dveh disciplinah svoje dni neumoren – čaka vabilo na nastop v videu od Coldplay, naj pač pozabi. Ta škotsko-holandska korenina je edinstvena.

Ocena: 1

