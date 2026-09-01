Preobrat v odmevnem primeru D4vd: Zapustili so ga ugledni odvetniki

Ameriški glasbenik D4vd se je še pred začetkom sojenja za umor 14-letnice znašel brez uglednih odvetnikov, ki so bili najeti za njegovo obrambo. Ti so se iz primera izločili sami, poročajo tuji mediji. 21-letni D4vd je bil zato imenovan za javnega zagovornika, ki ga bo zastopal v primeru za obtožbo umora 14-letne Celeste Rivas Hernandez, katere posmrtne ostanke so septembra 2025 našli v Tesli, registrirani na njegov naslov.

D4vd in Celeste FOTO: Profimedia

Na ponedeljkovem naroku je sodnica Charlaine Olmedo odobrila umik dosedanje odvetniške ekipe, ki so jo sestavljali Blair Berk, Marilyn Bednarski in Regina Peter. Zakaj so ugledni odvetniki primer zapustili, ni bilo uradno pojasnjeno. Berk je v sodni dvorani povedala, da je Burke zaprosil za zamenjavo zastopanja, vendar podrobnosti o razlogih ni razkrila. "Še naprej podpiramo Davida in njegovo obrambo pred temi resnimi obtožbami," so sicer dejali odvetniki. "Hvaležni smo, da je Urad javnega zagovornika okrožja Los Angeles prevzel zastopanje in da ima David za seboj zelo sposobno in predano ekipo odvetnikov in preiskovalcev." Berk, ki je doslej vodil obrambno ekipo, je že prej zastopal številne zvezdnike v nemilosti - denimo ameriškega igralca Mela Gibsona in filmskega mogotca Harveyja Weinsteina, pa tudi pevko Britney Spears in igralko Lindsay Lohan.

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Celeste Rivas Hernandez Profimedia

D4vd obtožen umora najstnice, najdene razkosane v njegovem avtu AP

D4vd Profimedia

D4vd Profimedia









Vrhovni tožilec okrožja Los Angeles, Nathan Hochman, je v ponedeljek pred sodno dvorano dejal, da je njegov urad "pripravljen nadaljevati" s primerom proti Burkeu. Prav tako je priznal, da bi pevčeva menjava odvetnikov lahko zavlekla postopek, zahtevala dodaten čas za pregled dokazov ali privedla do vložitve predloga za zavrženje primera. 21-letni Burke pa se je v ponedeljek na sodišču v Los Angelesu izrekel za nedolžnega, medtem ko tožilci trdijo, da je najstnico po letih spolne zlorabe zabodel, preden je razkosal njeno telo.