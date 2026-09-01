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Preobrat v odmevnem primeru D4vd: Zapustili so ga ugledni odvetniki

Los Angeles, 01. 09. 2026 11.16 pred 2 urama 2 min branja 0

Avtor:
A. J.
D4vd

David Anthony Burke, ki ga glasbeni svet pozna pod imenom D4vd, je v središču dogajanja enega najbolj odmevnih kazenskih primerov v ZDA ostal brez svoje dosedanje odvetniške ekipe. Odmeva novica, da so se njegovi zasebni odvetniki izločili iz primera. 21-letnega glasbenika pa bo odslej zastopal javni zagovornik.

Ameriški glasbenik D4vd se je še pred začetkom sojenja za umor 14-letnice znašel brez uglednih odvetnikov, ki so bili najeti za njegovo obrambo. Ti so se iz primera izločili sami, poročajo tuji mediji.

21-letni D4vd je bil zato imenovan za javnega zagovornika, ki ga bo zastopal v primeru za obtožbo umora 14-letne Celeste Rivas Hernandez, katere posmrtne ostanke so septembra 2025 našli v Tesli, registrirani na njegov naslov.

D4vd in Celeste
D4vd in Celeste
FOTO: Profimedia

Na ponedeljkovem naroku je sodnica Charlaine Olmedo odobrila umik dosedanje odvetniške ekipe, ki so jo sestavljali Blair Berk, Marilyn Bednarski in Regina Peter. Zakaj so ugledni odvetniki primer zapustili, ni bilo uradno pojasnjeno. Berk je v sodni dvorani povedala, da je Burke zaprosil za zamenjavo zastopanja, vendar podrobnosti o razlogih ni razkrila.

"Še naprej podpiramo Davida in njegovo obrambo pred temi resnimi obtožbami," so sicer dejali odvetniki. "Hvaležni smo, da je Urad javnega zagovornika okrožja Los Angeles prevzel zastopanje in da ima David za seboj zelo sposobno in predano ekipo odvetnikov in preiskovalcev." Berk, ki je doslej vodil obrambno ekipo, je že prej zastopal številne zvezdnike v nemilosti - denimo ameriškega igralca Mela Gibsona in filmskega mogotca Harveyja Weinsteina, pa tudi pevko Britney Spears in igralko Lindsay Lohan.

Vrhovni tožilec okrožja Los Angeles, Nathan Hochman, je v ponedeljek pred sodno dvorano dejal, da je njegov urad "pripravljen nadaljevati" s primerom proti Burkeu. Prav tako je priznal, da bi pevčeva menjava odvetnikov lahko zavlekla postopek, zahtevala dodaten čas za pregled dokazov ali privedla do vložitve predloga za zavrženje primera.

21-letni Burke pa se je v ponedeljek na sodišču v Los Angelesu izrekel za nedolžnega, medtem ko tožilci trdijo, da je najstnico po letih spolne zlorabe zabodel, preden je razkosal njeno telo.

Razlagalnik

Javni zagovornik (ang. Public Defender) je odvetnik, ki ga država zagotovi obtoženim osebam, ki si same ne morejo privoščiti plačila zasebnega pravnega zastopnika. Ta sistem temelji na šestem amandmaju ameriške ustave, ki vsakemu posamezniku zagotavlja pravico do poštenega sojenja in pravne pomoči, ne glede na njegovo finančno stanje. Javni zagovorniki so usposobljeni pravni strokovnjaki, ki delujejo v okviru javnih uradov in so zadolženi za zagotavljanje enake obravnave vseh državljanov pred zakonom.

Izrek 'nedolžen' (ang. not guilty) je uradna izjava obtoženca na sodišču, s katero zavrne očitke tožilstva. To dejanje sproži formalni kazenski postopek, v katerem mora tožilstvo dokazati krivdo obtoženca 'onkraj razumnega dvoma'. Pomembno je razumeti, da ta izjava ni nujno trditev o dejanski resnici, temveč procesna poteza, ki zahteva, da sodišče ali porota pretehta vse zbrane dokaze, preden izreče sodbo.

Okrožni tožilec (ang. District Attorney) je izvoljeni ali imenovani javni uslužbenec, ki vodi kazenski pregon v imenu države ali okrožja. Njegova glavna naloga je vlaganje obtožnic proti osebam, za katere obstaja utemeljen sum, da so storile kaznivo dejanje, ter zastopanje interesov javnosti in žrtev med sodnim procesom. Okrožni tožilci imajo pomembno vlogo pri določanju strategije pregona in zagotavljanju, da se pravni postopki izvajajo v skladu z zakonom.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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