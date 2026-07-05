"Oto je zagotovo prvi glas Slovenije, bi lahko rekla. Eden in edini je. Nekaj posebnega je v njegovem glasu in razponu. In njegova interpretacija. Meni se zdi, da ima on res enega najboljših občutkov za muziko in je res izvrsten interpret. Ne predstavljam si slovenske glasbe brez njega," nam je o Otu Pestnerju povedala pevka Alenka Godec, ki je dodala: "Smo pevke, so pevci in je Oto Pestner."

Ena najbolj prepoznavnih slovenskih vokalistk, Helena Blagne, pa je o tem, kaj Ota Pestnerja dela tako nenadomestljivega v slovenskem glasbenem prostoru, odgovorila: "Absolutno kakovost. On je najbolj veličasten glasbenik v Sloveniji. Pa njegova pristnost, emocije pa seveda veliko lepih pesmi."