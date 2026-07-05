"Oto je zagotovo prvi glas Slovenije, bi lahko rekla. Eden in edini je. Nekaj posebnega je v njegovem glasu in razponu. In njegova interpretacija. Meni se zdi, da ima on res enega najboljših občutkov za muziko in je res izvrsten interpret. Ne predstavljam si slovenske glasbe brez njega," nam je o Otu Pestnerju povedala pevka Alenka Godec, ki je dodala: "Smo pevke, so pevci in je Oto Pestner."
Ena najbolj prepoznavnih slovenskih vokalistk, Helena Blagne, pa je o tem, kaj Ota Pestnerja dela tako nenadomestljivega v slovenskem glasbenem prostoru, odgovorila: "Absolutno kakovost. On je najbolj veličasten glasbenik v Sloveniji. Pa njegova pristnost, emocije pa seveda veliko lepih pesmi."
"Zaradi njegove izjemne glasbene širine – od popevke, narodno-zabavne, jazza do gospla. On je tako zelo izjemen pevec, da je o tem škoda izgubljati besede. K temu bi dodal, da je vedno imel zelo lep in pristen odnos do mlajše generacije. On se z njimi rad spozna, spije kavo, pogovori in tudi pomaga ter svetuje, kar pomeni, da je Oto svetel zgled lepega sodelovanja tudi v medgeneracijskih odnosih," pa je prepričan Blaž Švab, pevec Modrijanov.
Pevka Saša Lešnjek, ki je predstavnica mlade generacije slovenskih vokalistk, pa je o Otu dejala: "Jaz mislim, da je Oto ne samo eden najboljših slovenskih vokalov, ampak absolutno najboljši slovenski vokal. On je eden in edini in mislim, da nikoli več ne bo in ga ni bilo takšnega vokala, kot ga ima Oto Pestner."
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