Oto Pestner na koncertu dokazal, da je kavalir

Pevka Saša Lešnjek je ena od dam, ki je imela čast nastopiti z legendarnim pevcem, ki je koncert posvetil svojim damam. In kakšna je takšna dama? "Prefinjena, zelo elegantna, pozorna nase, kako se obnaša in do drugih," je prepričana mlada glasbenica, ki je bila blazno počaščena, da je bila izbrana za eno izmed dam.

Oto Pestner je poskrbel, da je ta laskavi naziv pripadel štirim pevkam in eni pevski skupini. "Jaz pravim tako, ženske ste lepa bitja in tisti, ki tega ne opazi, je pri njemu nekaj hudo narobe," je povedal pevec, ki je prepričan, da je ženske potrebno razvajati in jih spoštovati ter biti z njimi. A brez skrbi, upanje vseeno ostaja, je prepričana pripadnica mlajše generacije Saša, ki jo sem pa tja še vedno uspe presenetiti kakšna lepa gesta. "Predvsem pa se to kaže v odnosu in medsebojnem spoštovanju."