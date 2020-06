Oto Pestner predstavlja Na golici a cappella, 'zapel' tudi vse inštrumente

Včasih je nujno, da si postavimo nove izzive in vsaj za kratek čas zapustimo "cono udobja". V domači karanteni je tako Oto Pestner naredil čisto svojo priredbo ene najprepoznavnejših polk ter največkrat predvajane instrumentalne skladbe na svetu.

Več kot 600 priredbam po svetu se je tako pridružila še ena. Oto Pestnerje dokazal, da lahko legendarnaNa Goliciodlično zazveni tudi brez glasbil. In ne le to – poleg tega, da je sam "zapel" vse inštrumente, se je 64-letnik prvič lotil tudi snemanja in montaže svojega videospota. "Na Golici sem izbral, ker je to največji hit legendarnih bratov Avsenik in največkrat predvajana instrumentalna skladba na svetu. Zdel se mi je velik izziv narediti jo v a capella verziji ..." je za 24ur.com povedal Oto.

Kako pa je šlo z montažo videa? Pravi, da je za videospot potreboval eno noč, a da je bil izzivu kos: "V montaži sem se preizkusil prvič. Priskrbel sem si en dober program in eno noč sem potreboval, da sem video končal. Dokaj hitro za prvič, a vseeno dlje, kot je Slavko Avsenik potreboval, da je napisal to znamenito pesem," je za naš portal razložil glasbenik in dodal, da je Avsenik za 'Golico' navdih dobil prav tako ponoči, za pletilnim strojem v nočni izmeni v tovarni, kjer je pletel nogavice: "Napisal jo je v približno 20 minutah, kolikor je imel časa, medtem ko je njegov pletilni stroj deloval samodejno ..." Oto je še povedal, da montaža videa ni bila pretežka, a da je tokrat naredil izjemo zaradi izjemnih okoliščin: "Prihodnjič bom ta del prepustil profesionalcem na tem področju." Legenda slovenske glasbe Oto Pestner je svoj prvi posnetek naredil že pri dvanajstih letih, v studiu Radia Celje za ansambel svojega očeta. Svoj samostojni nastop je imel na televiziji v oddaji Pionirski TV studio in na radiu v oddaji Veseli tobogan. Od 1970 je bil vodja vokalne skupineNew Swing Quartet, od 1986 pa do 1991 ter v letih 1995 in 2015 pa je bil tudi član ansambla Alpski kvintet.

icon-expand A cappella mu ni tuja, prvič pa se je lotil montiranja videa. FOTO: Aljoša Kravanja