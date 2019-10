'Otroci so največji čudež, ni simfonije, ki bi jih lahko zamenjala'

Nedavno smo lahko brali, da si svetovne slave v bistvu nikoli niste želeli. Čeprav vama je s Stjepanom nedvomno uspelo. Je bilo prelomno dejstvo, da vaju je opazil Elton John in povabil na turnejo, leta 2012 pa sta nastopila tudi z Red Hot Chili Peppers v Zagrebu?

Predvsem prelomno je bilo, da sva se srečala s Stepanom (smeh). Da naju je opazil Elton John in tudi preostali svet, ko je najina izvedba pesmi Smooth Criminal postala viralna, pa je samo prililo olja na ogenj in sprožilo plaz ostalih stvari, ki so sledile, da se je ta kepa začela kotaliti in postajala vedno večja. Prišle so nove priložnosti in nastopi, stvari so postajale vedno večje. Zasluga pa je bila samo najina. Po preboju sva vedno gledala naprej in načrtovala. Zdaj imava vsak svoj samostojni projekt, a vedno gledava naprej, kako bi najino glasbo še bolj približala širšim množicam.

Rock in metal so pred 2Cellos na čelih npr. predelali že Finci Apocalyptica, a vseeno niso uspeli v taki meri kot vidva in so ostali zgolj kurioziteta rockerjev in metalcev. Je bilo pri vama za uspeh odločilno tudi to, da je vajin glasbeni okus precej širši, bolj univerzalen?

Prav iz spoštovanja do njih sama nikoli nisva naredila priredbe kakšne pesmi Metallice, ker sva hotela narediti nekaj svojega, nekaj drugačnega. Najin stil igranja se precej razlikuje od njihovega. Midva sva se kot klasična glasbenika zagotovo bolj razvila kot oni, imava precej več izkušenj po tej plati, kar nama je tudi pomagalo, da sva potem lahko na visokem nivoju delala priredbe različnih žanrov, od rocka, popa in filmske glasbe.

S Stjepanom imata premor – sta skupaj v bistvu dosegla vse, kar sta si doslej zadala?

Mislim, da imava še toliko potenciala, da bi bilo škoda, če se ne bi vrnila. Imava načrt, da se bova leta 2021 vrnila s šestim albumom in turnejo, ko bo tudi desetletnica 2Cellos. Prav od turnej sem si želel vzeti odmor, saj imam dva majhna otroka, nisem pa človek, ki bi samo doma menjaval plenice (smeh). Zato sem se lotil Štirih letnih časov, nekaj, kar do zdaj ni naredil še nihče na violončelu.