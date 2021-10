Otroka pevca skupine Coldplay z avtorskimi pravicami novega albuma

Navedbe sodelujočih pri nastanku albuma je Chris Martin zapisal kar na roko, ob imenih njegovih otrok pa je narisal srčka. To ni bilo prvič, da sta se pevčeva otroka pridružila očetu pri ustvarjanju glasbe. Mati Apple in Mosesa je igralka Gwyneth Paltrow , s katero je bil Martin poročen med letoma 2003 in 2016.

17-letna Apple je na albumu navedena kot imetnica avtorskih pravic, ker je prispevala k besedilu pesmi Let Somebody Go , v kateri je zapela tudi Selena Gomez . 15-letni Moses pa ima avtorske pravice, ker je skupaj z očetom zapel refren pesmi Humankind , pišejo pri Billboardu .

Leta 2016 je Chris na koncertu v Peruju na oder povabil Mosesa, ki je ravno takrat praznoval 10. rojstni dan, istega leta pa sta oba otroka nastopila na dobrodelnem koncertu, kjer sta zapela priredbi pesmi. Apple je zapela Just a Little Bit of Your Heart, ki jo izvaja Ariana Grande, Moses pa House of Gold skupine Twenty One Pilots.

Na novem albumu skupine Coldplay, katerega tematika je vesolje, so poleg Selene Gomez gostovali še BTS, We Are KING in Jacob Collier.