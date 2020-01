Ozzy Osbourne in Elton John bosta posnela skupno pesem

Legendarna glasbenika Ozzy Osbourne in Elton Johnsta se odločila za sodelovanje, novico o skupnem glasbenem ustvarjanju pa je razkrila Ozzyjeva žena Sharon Osbourne v svoji pogovorni oddaji The Talk. Ob vprašanju svoje sovoditeljice Carrie Ann Inaba, kakšne načrte ima Ozzy za leto 2020, je Sharon dejala: "Veliko dobrih stvari. Želi se znova povezati s svojimi oboževalci in početi tisto, kar ima rad – iti na turnejo in navduševati oboževalce. Ja, že ustvarja novo glasbo, ki pa je odlična. Sodeluje s številnimi svojimi prijatelji. Skupaj z Eltonom bosta predstavila novo pesem. Ogromno čudoviti stvari je."