Ozzy Osbourne po operaciji prvič na odru

V ponedeljek je član skupine Black Sabbath nastopil na igrah Commonwealtha v Angliji, ki letos potekajo v Birminghamu, kar je bil njegov prvi nastop po operaciji. 73-letni Ozzy Osbourne je presenetil tudi s ponovnim sodelovanjem s kitaristom Tonyjem Iommijem v videu – ko se je začela njihova pesem Paranoid, so pevca dvignili na oder, kar je občinstvo pozdravilo z bučnim aplavzom. Njegov glas je bil kljub operaciji spet pri močeh, ob vzklikih in aplavzu pa se mu je pridružil še ognjemet. Že pred leti je oboževalcem namignil, da bi rad nastopil na igrah Commonwealtha: "Ali bom s skupino Black Sabbath ali pa sam." Svoj kratek nastop je zaključil s preprostim: "Hvala, lahko noč, najboljši ste, Bog naj vas blagoslovi – Birmingham za vedno!"

Nastopil je le dva meseca po tem, ko je njegova žena Sharon Osbourne junija razkrila, da je imel večjo operacijo, ki mu lahko spremeni življenje. Po operaciji se je pevec zahvalil svojim oboževalcem in z njimi delil informacijo, da se je vrnil domov, kjer udobno okreva. Pevec je zadnjič stal na odru leta 2019, ko je nastopil s pesmijo Take What You Want v duetu s Post Malonom.