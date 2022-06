Ozzy Osbourne septembra z novim albumom

Danes 73-letni Osbourne je zaslovel kot pevec Black Sabbath. V skupini je bil približno deset let, vse do leta 1979, ko so ga člani zasedbe izključili zaradi odvisnosti od različnih substanc. Takoj je začel samostojno kariero. Že leto pozneje je izdal prvi album Blizzard of Ozz, ki skupaj z albumom Diary of a Madman (1981) veljata za njegova najboljša studijska izdelka. Med njegovimi uspešnicami so skladbe Dreamer, No More Tears, Crazy Train, Miracle Man, Mr. Crowley in Over The Mountain.

Spomladi 2020 je imel napovedano turnejo po Severni Ameriki, ki pa jo je že pozimi istega leta odpovedal zaradi zdravstvene terapije zaradi Parkinsonove bolezni.