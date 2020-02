Ozzy Osbourne zaradi zdravljenja odpovedal turnejo

Ozzy Osbourne je javnosti šele pred slabim mesecem razkril, da je moral na začetku lanskega leta zaradi padca po koncertu na operacijo vratu, zaradi katere so nastale poškodbe živcev. Temu je sledila diagnoza ene od blažjih oblik Parkinsonove bolezni.

Na svoji spletni strani je zdaj 71-letni glasbenik objavil, da bo turnejo po Severni Ameriki odpovedal, ker bi se rad postavil na noge po številnih zdravstvenih težavah, s katerimi se je spopadal v preteklem obdobju. Dodal je, da si ne želi začeti turneje in nato v zadnjem trenutku odpovedati koncerte, ker se mu to ne zdi pošteno do oboževalcev. Že lani je zaradi zdravstvenih težav odpovedal turnejo po ZDA.

Kljub odpovedi severnoameriške turneje so za zdaj še vedno napovedani koncertni datumi turneje Ozzyja Osbourna po Veliki Britaniji, ki naj bi se začela 23. oktobra s koncertom v Newcastlu. Izid rockerjevega novega albuma Ordinary Man je sicer napovedan za ta petek, 21. februarja.