Ozzy Osbourne zaradi zdravstvenih razlogov odpovedal evropsko turnejo

"Kot morda vsi veste, sem prav pred štirimi leti imel hudo nesrečo, v kateri sem si poškodoval hrbtenico. Od takrat je bil moj edini cilj vrnitev na oder. A medtem ko je s pevskim glasom vse v redu, mi fizično še vedno ne gre najbolje," je zapisal Osbourne in s tem sporočil, da odpoveduje evropsko turnejo. V svoji dolgi izjavi je še nakazal, da morda sploh ne bo mogel več iti na turnejo, vsaj ne na obsežnejšo z nastopi po številnih mestih.

"Nikoli si nisem mislil, da se bodo moji dnevi na turnejah tako končali. Moja ekipa trenutno razmišlja, kako bi lahko nastopil, ne da bi moral potovati iz mesta v mesto in iz države v državo, " je zapisal. Dodal je, da ga dejstvo, da mora razočarati svoje oboževalce, ubija. Glasbenik se je nato zahvalil svoji družini, skupini, ekipi in dolgoletnim prijateljem v heavy metal skupini Judas Priest , s katerimi je želel na turnejo, ter svojim oboževalcem.

Ozzy je lani junija prestal življenjsko pomembno operacijo, katere podrobnosti javnosti niso znane. Poleg tega je pred tremi leti razkril, da so mu leta 2003 diagnosticirali Parkinsonovo bolezen, o čemer je lani spregovorila njegova žena Sharon Osbourne. Dejala je, da se ji ob pogledu na svojega moža lomi srce, saj je nekoč lahko nastopal po dve uri in "zmešan tekal po odru", sedaj pa mu bolezen to onemogoča.