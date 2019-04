Ozzy zaradi poškodb preložil vse letošnje koncerte

70-letni Ozzy Osbourne je preložil vse koncerte svoje letošnje turneje. Nedavno se je bojeval s pljučnico, zdaj pa je utrpel nepoznane poškodbe, da so ga morali operirati po padcu na njegovem domu. Menda so se mu ponovile poškodbe, ki jih je je dobil po zanj skoraj usodni nesreči s štirikolosnikom leta 2003. Ozzy je še vedno pod zdravniškim nadzorom v Los Angelesu, kjer okreva.

"Ne morem verjeti, da moram prestaviti več datumov turneje," je v izjavi dejal Ozzy. "Besede ne morejo izraziti, kako frustriran, jezen in depresiven sem, ker ne bom mogel turnejo. Hvaležen sem za ljubezen in podporo, ki jo dobivam od svoje družine, moje zasedbe, prijateljev in oboževalcev, to je tisto, kar me drži pokonci. A mi gre bolje iz dneva v dan ... Popolnoma bom okreval ... Da bom lahko izvedel to turnejo in se vrnil!"je obljubil.

Letošnji koncerti so tako prestavljeni na leto 2020, izvedel pa jih bo po ZDA in tudi po Evropi.