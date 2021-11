Pa saj ne čudi, da je Snoopov algoritem najprej izbral kar Snoopa

Kalifornijska hip hop veličina je bil nedavno imenovan za direktorja založbe Def Jam. Raper znanega glasu, različnih obrazov in številnih poklicnih funkcij naj bi pri znameniti založniški hiši bdel nad kreativnim oddelkom. To najbrž pomeni, da se ubada z vprašanji, kdo od raperjev ali soularjev je primeren za nošnjo Def Jamovega grba. Po globokem razmisleku je – najbrž že kar prvi dan v novi službi – spoznal, da je za zdaj edini, ki je upravičen do logistične in marketinške podpore kar on sam. Snoopov osebni algoritem je izračunal, da naslov Snoop Dogg predstavlja algoritem še najboljši za inavguracijsko akcijo – in ta naj bo, da bo problemov čim manj, kompilacija oziroma nekaj zelo podobnega temu konceptu. Kadar koli se oglasi Snoop, so pričakovanja zmerna, veselja v poslušalski hiši pa je malodane avtomatično veliko. Ker sta od raperjeve zadnje, tiste 18. zaporedne albumske predstave, minili že dve leti, ni nič narobe, če se vaja, resda nekoliko drugačna, kar lepo ponovi. Ta zbirka ni vseskozi isti Snoop v 20 in nekaj komadih, pač pa je Algorithm presenetljivo poslušljiva celota. Morda tudi zato, ker na njen Snoop, pa čeprav je načeloma v glavni vlogi, dejansko kot glavni nastopa le v tretjini songov. Nekaj teh je kolaborativnih, se pravi, da nekdanji (ali pa še vedno aktivni) finančni vlagatelj, televizijski kuhar, športni komentator, producent pornografskih filmov, boolywoodska zvezda, seveda tudi filmski igralec in dobrotnik ter marihuana-aktivist na sosednjem mikrofonu gosti kolege raperje in raperke/soularke (Eric Belinger/Usher, Blxst, Mount Westmore, Benny The Bucher/Jadakiss/Busta Rhymes). Je pa v tem paketu – skupaj vključuje kar 25 enot – tudi precej takih, ki so jih izvedli številni in brez šefove (vokalne) udeležbe (Redman/Methodman, Malaya, August 08, HeyDeon, Fabolous/Dave East, Jane Handcock). Naj bo Algoritem še tako pisana mešanica veteranov in prihajajočih mladih zvezdnikov, Snoop Dogg je sestavil plošček, ki spet izvablja samo nasmehe in razpihuje le dobro voljo. Tip ima stil, tip ima okus. S Snoopom na veselih in mehkih hip hop-soul ritmih naprej.

Ocena: 3,5