Pakistanski najstnici pobegnili od doma, da bi šli na koncert skupine BTS

Pogrešani pakistanski najstnici je policija uspela najti, v izjavi za javnost pa so oblasti sporočile, da sta se dekleti odpravljali v Južno Korejo, kjer sta si želeli ogledati koncert skupine BTS . 13- in 14-letnici so pred dnevi kot pogrešani prijavili v največjem pakistanskem mestu Karači, našli pa so ju nekaj dni pozneje v mestu Lahore.

Abraiz Ali Abbasi, višji policijski nadzornik območja, je v izjavi za javnost povedal, da sta dekleti zapustili dom, ker sta se želeli odpraviti v Južno Korejo, kjer sta želeli spoznati fantovsko skupino BTS. Policija je načrt najstnic odkrila po tem, ko so preiskali njuna domova in našli dnevnik. "V dnevniku so bili omenjeni vozni redi vlakov, razbrali pa smo, da bosta pobegnili skupaj s skupnim prijateljem, ki smo ga pozneje zaslišali," je v posneti izjavi za medije povedal Abbasi.

"Iskanja smo se lotili z vso vnemo in ugotovili, da so ju že pridržali policisti v mestu Lahore, kamor sta pripotovali z vlakom," je še povedal višji policijski nadzornik in dodal, da potekajo dogovori o vrnitvi obeh deklet domov v Karači v sodelovanju z lokalno policijo mesta Lahore. Abbasi je ob tem opozoril vse starše, naj bolj pazljivo spremljajo svoje otroke in nadzorujejo njihove aktivnosti na internetu.