Pamela Anderson na pariškem Tednu mode presenetila z nenaličenim obrazom

Andersonova je razkrila, da je njena odločitev za naravni videz brez ličil sledila smrti njene umetnice ličenja Alexis Vogel , ki je leta 2019 umrla zaradi raka dojke. "Lahko je osvobajajoče in zabavno in malce uporniško," je pojasnila in dodala, da se veseli staranja in da želi narediti nekaj drugačnega od tega, kar počne večina ljudi.

"Mislim, da vsi začnemo biti videti malo smešni, ko postanemo starejši. Nekako se smejim sama sebi, ko se pogledam v ogledalo. Zato si rečem: Vau, to se mi res dogaja. To je potovanje," je rekla in nadaljevala: "Rada pokažem svoje pege. Zabavno se je starati. To je olajšanje. Pri določenih letih smo videti mlajše in bolj sveže brez ličil. To sem jaz. Zadovoljna sem s tem, kar sem zdaj. To je nov svet in zelo sem hvaležna za vso podporo."