Panda: Glasba je za nas najmočnejše čustvo

Panda je domača zasedba, ki obstaja od leta 1986 in je vedno znala ujeti svoj trenutek v času in ga z neobčutljivostjo na trenutne trende uspela obdržati vse do danes. Cela vrsta uspešnic, izvirno avtorsko ustvarjanje in prepričljivi koncertni nastopi so jih vedno postavljali v povsem svojo kategorijo, pevka Nina Bauman , s katero sodelujejo že desetletje, pa je prvi glas tudi na najnovejšem albumu Legenda . Na njem je zbranih devet novih pesmi in ena predelava, in sicer gre za baladno pesem Bele noči, pri kateri se jim je pridružila Tinkara Kovač .

V bistvu so ploščo poimenovali po edini instrumentalni skladbi na albumu, na kateri gostuje priznani slovenski džezovski saksofonist Primož Fleischman, pri skladbi V soju luči se jim je na trobenti pridružil Aljoša Jurkošek, zanimiva pa je tudi uporaba bendža v skladbi Priključi se nazaj, ki ga je zaigral Igor Potočnik, sicer njihov dolgoletni tonski mojster v studiu Poet, kjer Panda snema že zadnjih dvajset let. Kot zanimivost velja omeniti, da je po dolgem času tudi basist Vlado Pirc napisal besedilo, in sicer za pesem Naj maske padejo. Več o Pandinem ustvarjanju, starih in novih časih ter prihajajočem "zadnjem velikem koncertu", nam je povedal glava zasedbe, Andrej Pompe.

Če je vaša glasba v "Panda slogu", ki ga nočete opredeliti, se ga vseeno da nekako opisati?

Seveda se da, se bo treba dotakniti več zvrsti, saj kot ustvarjalci nismo zavezani samo eni zvrsti. Uživamo v glasbi, če je le-ta dobra in če ne presega meje dobrega okusa. Izogibamo se banalnostim, plehkim vzorcem in spoštujemo bogastvo, ki ga glasbeno vesolje ponuja. Zato je prisoten pop, ker je speven, radi imamo rock, ker ima energijo, vedno znova nas očara jazz, ker je tako harmonijsko bogat in navdihujoč, koketiramo z latinom, ker je tako inteligentno melodičen in blizu nam je blues, ker ima dušo in "blue note". V naši glasbi je veliko solističnih vložkov, ker se, poleg vokalno, vsi želimo izraziti tudi s svojimi instrumenti. Glasbenik razkrije svojo pravo dušo prav skozi improvizacijo in to želimo vedno znova povedati. Potem pa so tu tudi besedila, ki se redko potapljajo v družbeno problematiko in raje ostajajo v varnem zavetju čustev. Prepričani smo, da je glasba eno najmočnejših čustev, ali bolje rečeno, eden najmočnejših generatorjev čustvenih odzivov, zato toliko gradimo prav na njih.

Zadnje desetletje je z vami Nina Bauman, šesta pevka po vrsti, kaj mora imeti pevka, da se kvalificira za prvi glas Pande in da ji hkrati uspe dati (p)oseben pečat ter peti vaše zimzelene hite?

Ha-ha, kvalifikacije niso prav posebne. Znati mora peti (smeh), rada mora imeti Pandino glasbo, dobro se mora počutiti v moški družbi in verjeti mora v lastno ustvarjalnost. Biti vokalni solist pri Pandi pomeni dodati svoj lasten pečat glasbi, ki definira Pando skozi ves njen obstoj. Vsaka od naših pevk je razred zase, vsaka je dala svoj pečat, zanimivo pa je, da je občinstvo z odprtimi rokami sprejelo vse te njihove različnosti, obenem pa nas vedno znova preseneča, ko marsikdo sprašuje, kako nam vedno uspe najti pevko, ki se tako lepo prilega naši glasbi in da pri vsem ne zaznavajo velikih razlik. To nas vsekakor zelo veseli. Skoraj desetletje z Nino kaže na to, kako dobro smo se ujeli in veseli smo, da smo skupaj toliko lepega ustvarili.

Menda imate devet novih pesmi in predelavo Bele noči s Tinkaro Kovač, kar ste zaokrožili na albumu Legenda. Torej magija, združena v Pandi, še obstaja, ne glede na "starejši letnik izdelave"?

Its a kind of magic (gre za nekakšno magijo op. a.) so sporočili Queeni in če bi Freddie še živel, bi skupina še igrala. Stonesi bodo izdali svoj kateri album že? Tudi pri Pandi se odraža, da "števec" ni pomemben, če se bistvo ne spreminja. Lahko bi dejali, da magija še obstaja. Glede starosti pa takole: po vseh teh letih moramo biti Pandovci (in vsi ostali še delujoči glasbeniki) srečni, da še delamo in smo še tu. Kaže se, da je daljši staž celo prednost, saj se kot umetnik izkristaliziraš in lahko daješ svoj ustvarjalni pečat, vse dokler te to veseli. In nas še vedno zelo veseli. Je pa res, da bo enkrat napočil trenutek, ko bo treba zadevo zaključiti. Morda je ta trenutek zelo blizu.