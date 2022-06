Pandemija močno zdesetkala glasbene dogodke leta 2020

Poletje je čas, ko z glasbenimi festivali in odri pod milim nebom na prostem zadoni glasba vseh zvrsti. Sezona glasbenih festivalov je tik pred razmahom, dejstvo, da dve poletji skorajda nismo imeli možnosti večdnevnega glasbenega razvajanja, pa je pozabljeno. Vrnili so se dobri stari časi, a to še ne pomeni, da leti 2020 in 2021 nista pustili posledic na kulturno-kreativnem sektorju, v katerega spada tudi glasbena dejavnost.

Koliko kulturnih dogodkov ste obiskali v preteklih dveh letih? Koliko od teh je bilo glasbenih? Najverjetneje bolj malo. Seveda je bila glavni 'krivec' za to pandemija, a mnogi glasbeniki bi ob tem poudarili, da so se koncerti kljub temu dogajali, le da so svoj prostor našli na spletu. Tik pred Praznikom glasbe, ki ga 21. junija praznujejo po mestih širom sveta, je Statistični urad Republike Slovenije (SURS) objavil podatke o dogajanju na slovenski glasbeni sceni leta 2020.

Slovenija se je pred devetimi leti pridružila priznani glasbeni inciativi Fte de la Musique oziroma Prazniku glasbe, ki ga ljubitelji glasbe praznujejo 21. junija, na prvi poletni dan. Obeležujejo ga v več kot 150 državah in 700 mestih po svetu, med temi pa bo letos tudi 20 slovenskih mest. Iniciativa je nastala leta 1982 v Franciji na pobudo takratnega ministra za kulturo, Jacquesa Langa, ker je ugotovil, da je v njegovi državi veliko ljubiteljev glasbe in bi si zaslužili svoj praznik.

Tudi letos se bo muziciralo po mestnih ulicah, trgih, parkih in drugih lokacijah, kjer lahko glasba preseneti mimoidoče in jim polepša dan. Vsi nastopi so vedno brezplačni, zato izgovor, da je bila vstopnina za dogodek predraga, ne pride v poštev, dobrodošli pa so prostovoljni prispevki, s katerimi obiskovalci izkažejo spoštovanje nastopajočim. Praznik glasbe se odlikuje tudi po tem, da glasba ne dela razlik, zato muzicirajo glasbeniki in glasbenice vseh generacij in različnih glasbenih zvrsti. Leto 2020 postreglo z manj glasbenimi dogodki Če se letošnje poletje začenja glasbeno pestro, pa je bilo leta 2020 popolnoma drugače. Svet je meseca marca zajela pandemija koronavirusa, ki je za dve leti pošteno oklestila marsikatero dejavnost, med njimi tudi kulturne dogodke. Po podatkih, ki jih je objavil SURS, je bilo v Sloveniji leta 2020 več kot 2.200 koncertov ter opernih in plesnih predstav, ki jih je skupno obiskalo 488 tisoč ljudi. Pandemija je tako organizacijo koncertov in drugih z glasbo povezanih dogodkov v letu 2020 oklestila za okrog 60 % v primerjavi z letom 2019.

V povprečju so bili tako leta 2020 na dan izvedeni vsaj štirje koncerti oziroma šest dogodkov povezanih z glasbo. Za primerjavo: v letu 2019 je bilo vsaj 11 koncertov na dan oziroma 15 dogodkov, povezanih z glasbo. Med temi je bilo leta 2020 največ koncertov zborovske in vokalne glasbe, najmanj pa baletnih predstav. Pandemija je vplivala tudi na gostovanja glasbenih ustanov, o manjšem številu gostovanj od dogovorjenih in pričakovanih je tako poročalo 84 % kulturnih ustanov, največ obiskovalcev pa se je udeležilo koncertov zborovske in vokalne glasbe, najmanj obiskovalcev pa je obiskalo koncerte etno glasbe in glasbe sveta.