Pantaloons o videospotu: Razbijanje avtomobilov je terapevtsko

V prvi avdicijski oddaji nedeljskega šova Slovenija ima talent smo med drugim spoznali tudi primorske fante, ki so se združili v glasbeno skupino Pantaloons. Fantje so prisotnost na televizijskih zaslonih izkoristili in takoj po prvi oddaji izdali novo pesem in s tem potešili željo novih oboževalcev, da predstavijo še kaj dodatnega, ne le pesem izTalentov.

"Ime Pantaloons je povezano z narečno besedo 'pantalon', ki se uporablja v slovenski Istri in opisuje človeka, ki je drugačen, neobičajen, nenavaden," so se fantje skupine Pantaloons predstavili na prvi avdicijski oddaji Slovenija ima talent. Skupino sestavljajo trije člani in vsak igra svoj inštrument: eden bobne, drugi saksofon in tretji rog. Fantje skupine Pantaloons so zdaj, le nekaj dni po prvi oddaji, izdali novo pesem, z njo pa tudi videospot. Zakaj se pesem imenuje Mast, so za 24ur.com pojasnili na svoj simpatično iskren način: "Komad je enostavno 'msten'. Na Obali s tem izrazom označimo stvar, ki obeta dobre občutke, nas prevzame, nam da željo, da bi po njej še posegli ... To je bil tudi eden prvih izrazov, ki smo ga uporabili za to pesem, izbor naslova je bil zato neizbežen."

icon-expand Pantaloons FOTO: Arhiv izvajalca

V videospotu za pesem Mast fantje na odpadu razbijajo odpisane avtomobile in kot pravijo, so idejo dobili, ko so bili na timbildingu na Avtolomu. "Tam ti dajo na voljo neizpraven, star avto, ki ga lahko sam ali v skupini z različnim orodjem uničiš. Ideja o uničenju in razbijanju se nam je vizualno zdela najbolj primerna za tako intenzivno in kratko pesem. Priznavajo, da razbijanje avtomobilov deluje tako terapevtsko kot deluje: idealno za sproščanje jeze in napetosti. Najbrž bomo Avtolom še kaj obiskali, saj je zaradi snemanja in kadriranja moralo biti razbijanje precej sistematično in pazljivo."

icon-expand PANTALOONS FOTO: POP TV