Paris Hilton počaščena, njena pesem vključena v hollywoodski film

Paris Hilton je presrečna, ker so ustvarjalci filma Promising Young Woman (Obetavno dekle, op. a.) v eno od scen vključili tudi njeno skladbo iz leta 2006. Zvezdnica je pred petnajstimi leti izdala pesem Stars Are Blind , sedaj pa so jo obudili v celovečercu, ki bi lahko bil tudi eden od kandidatov za prestižnega oskarja.

Paris je zapisala: ''Pravkar sem pogledala film Promising Young Woman. Všeč mi je bil! Zelo sem počaščena in ponosna, da je moja pesem Stars Are Blind del tako močnega in čudovitega filma. Uživala sem ob tem, ko sta pesem pela Carey Mulligan in Bo Burnham, tako ljubko, sladko in romantično. Scenaristka in režiserka Emerald Fennell je čudovito genialna. Zelo sem hvaležna za njene lepe besede.''

Ob tem je citirala tudi Fennellovo, ki je pred časom dejala, da je prav pesem Hiltonove ena njenih najljubših in zato se je odločila, da jo vključi v film, saj je želela v tem prizoru doseči ravno efekt klasične romantične komedije.