Parni valjak Akiju v slovo: Dobiš toliko ljubezni, kolikor je daš, on pa je dajal in dajal

Od velikega in izjemnega glasbenika Akija Rahimovskega so se poslovili tudi njegovi glasbeni kolegi, člani skupine Parni Valjak, ene vodilnih rockerskih zasedb na območju nekdanje Jugoslavije. Ti so v ganljivi objavi na svoji Facebookovi strani med drugim zapisali: "Zapustil nas je Aki, človek, ki je živel za pesem, oder in svoje občinstvo."

icon-expand Skupina Parni valjak se je Akiju poklonila z ganljivim zapisom. FOTO: Miro Majcen

"Zapustil nas je naš dobri duh, prijatelj in soborec Aki, človek, ki je živel za pesem, oder in svoje občinstvo. Še vedno smo v šoku in neveri ter globoki žalosti osebnih izjav za medije trenutno ne moremo dajati," so začeli svojo objavo na družbenih omrežjih vidno užaloščeni in pretreseni člani skupine Parni Valjak.

"Veselili smo se prihajajoče turneje in novega singla. To je prevelika izguba našega dragega prijatelja ter v imenu njegove družine in skupine prosimo za razumevanje. Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili občinstvu, prijateljem in sodelavcem za njihova sporočila podpore in izkazana sočutja. Vedeli smo, kako zelo je ljubljen, a neizmerno so se nas dotaknili sila ljubezni in številni odzivi, ki prihajajo z vsega sveta. 'Za konec, dovoli, naj ti povem, dobiš toliko ljubezni, kolikor je daš', in Aki je dajal in dajal," so ganljivo objavo zaključili z znanimi verzi pesmi I na kraju.

Naj omenimo, da se je svojemu očetu na družbenih omrežjih poklonil tudi njegov sin, glasbenik Kristijan Rahimovski. Ta je delil fotografijo iz otroštva, na kateri ga očka drži v naročju, ko je bil še dojenček. Strtega srca je med drugim zapisal: "Bila sva si bližje s pesmijo kot z besedami, drugače nisi znal, v glavi nisi znal priti s tistega odra, zato sem se ti približal samo s pesmijo. Moj očka, lahko bi naredila veliko več. Nepopisno me boli. V tolažbo mi je, da bom imel vsaj delček tebe v svojih pesmih, pa tudi v tem, kar si mi zapustil. Ampak to mi zdaj ni dovolj ... Ljudje so vedeli vse o naju in niso vedeli ničesar ... ti in jaz sva vedela ... Vsi te pogrešamo, oče."

A prav v času, ko so zvesti oboževalci zasedbe Parni valjak že nestrpno čakali in se veselili, da se bo skupina počasi spet lahko vrnila na koncertne odre (naslednji mesec bi morali znova stopiti na odre in začeti svojo turnejo), je prišla vest o Akijevi (prezgodnji) smrti. 66-letni Aki Rahimovski je prebolel okužbo s koronavirusom, vgrajenih pa je imel tudi šest žilnih opornic okoli srca. Uradni vzrok smrti bo znan v prihodnjih dneh, prav tako pa tudi podrobnosti pogreba. Veliko je prijateljev, glasbenih kolegov in tudi oboževalcev, ki želijo legendarnega pevca pospremiti na zadnjo pot.