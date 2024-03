Parni valjak koncert posvetili ženskam: Za nas je vsak dan dan žena

Pani valjak je ime, ki na balkanski glasbeni sceni vztraja že več kot 50 let. Kljub vmesnim premorom so glasbeniki danes še vedno tisti, ki brez težav napolnijo marsikatero dvorano, ne le na rodnem Hrvaškem, temveč tudi na širšem območju nekdanje skupne države. Dan po dnevu žena so tako nastopili v Sloveniji, kjer so koncert posvetili vsem ženskam, ki so jih spremljaje iz občinstva.

Šest fantov in dve dekleti je ob prihodu na oder povzročilo izjemno navdušenje v dvorani, ki je nestrpno čakala, da stopijo na oder. Ob zvokih priljubljene Ljubav je kot zadnji na oder, po nekaj kratkih ogrevalnih vajah, pritekel tudi pevec Igor Drvenkar in oboževalci so ponoreli. 32-letnega Hrvata, ki je po smrti legendarnega Akija Rahimovskega stopil v velike čevlje, so številni slovenski oboževalci še toliko bolj navdušeno čakali, saj je bil to eden njegovih prvih nastopov pred slovenskim občinstvom v živo.

Tako fantje kot tudi dekleti, vsi razen pevca v nekoliko zrelejših letih, so na odru uživali in energično skakali kar dve uri. Pesem Nedjelja so začinili z Igorjevim igranjem na orglice, za prepevanje pesmi pa je tokrat ponovno poskrbela Tina. Koncert so končali z uspešnicami, ki so na noge spravile tudi tiste, ki so najdlje vztrajali na svojih sedežih na tribuni. Po Molitvi, Dođi, Otkud ti pravo, Opet se smijem in Lutka za bal so se fantje z zahvalo in pesmijo Ugasi me poslovili od občinstva. A ne za dolgo. Kmalu so se na poziv občinstva vrnili in zapeli še dve pesmi. Pred končno Sve još miriše na nju, brez katere po glasnem prepevanju sluteč iz dvorane ni hotel nihče, je Hus predstavil celotno zasedbo, seveda pa ni pozabil niti na legendo skupine Akija. "Vedno si z nami," mu je še dejal ob pogledu v nebo.