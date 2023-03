Parni valjak razkril novega pevca, 31-letnega Igorja Drvenkarja

"Premagali smo dileme in gremo naprej, saj brez igranja ne vidimo smisla. Moja glava, moja pravila je naša nova pesem, ki je nastala pred nekaj meseci. Iskala je svoj glas in v kadru se je pojavil Igor Drvenkar," je skupina Parni valjak zapisala na svoji uradni strani in s tem potrdila, da je Igor njihov novi pevec. Legendarni pevec skupine Aki Rahimovski je namreč umrl v 67. letu starosti.

"Akijev duh bo vedno med nami, a v Igorju smo prepoznali velikega človeka, s katerim se podajamo novim dogodivščinam naproti. Hvala za vso dosedanjo in nadaljnjo podporo," so še zapisali, ob tem pa delili svojo novo pesem in videospot, v katerem so prvič predstavili novega frontmana.