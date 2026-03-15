Glasba

Parni Valjak z več kot dve uri dolgim koncertom obeležili 50 let

Ljubljana, 15. 03. 2026 16.08 pred 27 minutami 1 min branja 2

K.A.
Parni Valjak

"Ne igramo zato, da bi živeli, živimo za to, da bi igrali," po tem načelu že 50 let deluje legendarna skupina Parni valjak, ki je abrahama svoje bogate glasbene kariere, v soboto kronala z več kot dve uri in pol dolgim koncertom v ljubljanski Areni Stožice.

Občinstva v Stožicah niso navdušile le številne uspešnice skupine Parni valjak, ampak tudi zdaj že dobro uigrani vokalist Igor Drvenkar, ki je pred dvema letoma stopil v velike čevlje pokojnega Akija Rahimovskega.

Zakaj pa so ljudje sploh prišli na koncert priljubljenih hrvaških rockerjev? "Po moje pri starejših ta nostalgija, pri mladih pa nova energija mladega pevca. Že pokojni pevec je bil nekaj več, pa tudi ta novi je odličen, nimam kaj reči," so povedali obiskovalci in dodali: "Imajo neverjetno energijo, s tem te dvignejo. Rad jih poslušam pred tekmo, treniram nogomet. Imajo šarm, ki ga mogoče mlajši nimajo."

Preberi še 'Slovensko občinstvo ne oprosti, dati moramo svoj maksimum!'

Čestitke ob 50-letnici delovanja torej bolj sprejemajo starejši člani benda, saj Igor šteje kar 16 let manj. "Čestitke najbolj pritičejo Husu, jaz sem malo mlajši, Igor je pa še otrok," se je pošalil član skupine Zorislav Preksavec. Pevec pa zadnjih nekaj mesecev čestitke sprejema predvsem zaradi nove vloge očka. Na koncertu je prvič nastopil kot mladi očka, da ponoči ne spi, pa mu ni bilo videti. "To je vse solarij, šminka, prikrivam podočnjake," se je zasmejal.

Slovenska pomlad
15. 03. 2026 21.56
Grozno!
JanezNovak13
15. 03. 2026 21.52
Samo še BLKN nastopa v tej deželi. Žalostno. Res.
Prvi ultrazvok – kaj pričakovati?
Kako pripraviti tanghulu – sadno sladico, ki jo obožujejo otroci
Ste vedeli? Pevka uspešnice Nobody's Wife ima šest otrok
