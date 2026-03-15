Parni Valjak z več kot dve uri dolgim koncertom obeležili 50 let

Občinstva v Stožicah niso navdušile le številne uspešnice skupine Parni valjak, ampak tudi zdaj že dobro uigrani vokalist Igor Drvenkar, ki je pred dvema letoma stopil v velike čevlje pokojnega Akija Rahimovskega.
Zakaj pa so ljudje sploh prišli na koncert priljubljenih hrvaških rockerjev? "Po moje pri starejših ta nostalgija, pri mladih pa nova energija mladega pevca. Že pokojni pevec je bil nekaj več, pa tudi ta novi je odličen, nimam kaj reči," so povedali obiskovalci in dodali: "Imajo neverjetno energijo, s tem te dvignejo. Rad jih poslušam pred tekmo, treniram nogomet. Imajo šarm, ki ga mogoče mlajši nimajo."
Čestitke ob 50-letnici delovanja torej bolj sprejemajo starejši člani benda, saj Igor šteje kar 16 let manj. "Čestitke najbolj pritičejo Husu, jaz sem malo mlajši, Igor je pa še otrok," se je pošalil član skupine Zorislav Preksavec. Pevec pa zadnjih nekaj mesecev čestitke sprejema predvsem zaradi nove vloge očka. Na koncertu je prvič nastopil kot mladi očka, da ponoči ne spi, pa mu ni bilo videti. "To je vse solarij, šminka, prikrivam podočnjake," se je zasmejal.
