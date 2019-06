Po nedavno predstavljenima in uspešnima Hulapalu in Pika poka so Poskočni presenetili s še eno pesmijo z naslovom Zagorijo solze. S tem poletnim siglom bodo na noge spravili množice mladih, ki bodo skakale in prepevale pesem na njihovih koncertih po Sloveniji.

"Zagorijo solze je pravšnja poletna osvežitev, za katero upam trditi, da bo poletni hit. Vsak si naj zgodbo besedila in videospota razlaga po svoje, jaz bom dodal samo to, da partnerja iščite tako dolgo, da boste res srečni. Nikoli pa ne pozabite na prijatelje, ker tisti pravi ostanejo do konca življenja," je pesem predstavil Dejan Krajnc, pevec glasbene skupine Poskočni.

Videospot pesmi, katere avtor je Rok Lunaček, prikazuje sproščeno poletno vzdušje in strasten odnos med privlačno blondinko in glavnim protagonistom, ki ga je upodobil kar Dejan Krajnc. Predstavljene pa so tudi lepote Slovenije, saj so ga posneli v Bohinju. To pa je, po besedah Krajnca, njegov najljubši kraj v državi, saj se mu tam čas ustavi, se spočije in preprosto uživa.

Videospot prikazuje sproščeno poletno vzdušje in strasten odnos med privlačno blondinko in glavnim protagonistom, ki ga je upodobil kar Dejan Krajnc. FOTO: Menart Records

Do konca leta Dejan, Martin,Joži, Lovro in Nejc, člani skupine Poskočni, obljubljajo še najmanj dve skladbi in videospota, kjer naj bi sodelovali z najboljšimi slovenskimi pevci. Tako zagrizeno se skupina pripravlja na koncert z gosti v Dvorani Tabor v Mariboru, ki bo 20. marca naslednje leto. Takrat bodo proslavili že deseto obletnico in na čast tega izdali kar dvojni, že peti, album.

Poskočni so videospot za novo pesem Zagorijo solze snemali v Bohinju. FOTO: Menart Records