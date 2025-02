Parvani Violet o novi skladbi: Grško mitologijo sem obrnila na glavo

Enigmatična glasbenica Parvani Violet je izdala Orfeja - pesem, ki mit o Orfeju obrne na glavo. Grške mitologije ni prvič vpletla v svoje kreacije, saj je njen r'n'b hit Do raja poosebljal Perzefono, boginjo pomladi in pekla."Jaz sem to grško mitologijo malo obrnila na glavo. V besedilo sem dala podatek, da se moj Orfej ne obrača, tako da me varno pripelje v pristan. Ne naredi ključne napake," nam je o novi skladbi zaupala glasbenica, ki je mitologijo vzljubila že v mladosti."Zelo me zanima zgodovina, mitologija, predvsem grška mitologija, ko sem bila otrok, sem imela vedno na nočni omarici knjigo grških bajk," je priznala.