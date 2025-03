Parvani Violet pozdravlja svežo pomlad

Leta 2019 je kitajski TV-šov glasbenih talentov (The Coming One 3) kot neformalnega zmagovalca izcedil dekliški trio Sis (nikar ga ne pomešajte s korejsko zasedbo S.I.S.). Takrat je bila Pami še Pam. Mnogo let pozneje (kakor za koga!) je Pami solistka, ki predstavlja bed-room pop z naslombo na nihilističen in mestoma jangle pop, pop, kot ga je pred skoraj desetletjem med drugim zelo uspešno zapopadel Norvežan Boy Pablo. Nekaj posnetkov iz tega videa je na las podobnih tistim iz simpatičnih Pablovih video miniatur. 27-letna Pamiga Sooksawee, očitno dovolj sanjava in recimo-da-res umetniško navdahnjena, zdaj ustvarja v Londonu. Nemara je res že čas, da kot svojo priznamo še eno kitajsko pop zvezdo. Naj bo to Pami.

Ocena: 4,5

ROC MARCIANO & DJ PREMIER - Armani Section