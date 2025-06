Parvani Violet s Simboli predstavlja fantazijski svet: Zelo sem ponosna

Pevka Parvani Violet je s koncertom v ljubljanskem Orto Baru predstavila svoj prvi studijski album Simboli . S prepletom romantičnega r&b-ja in ezoteričnega trapa se glasbenica močno naslanja na mitologijo. Kot ljubiteljica astrologije je desetim skladbam z albuma dodelila tudi njihove vladajoče planete, glavne teme albuma pa so čarovnija, igra, gorečnost in usoda.

Navdih za album je črpala tako iz svojih sanj kot iz čarov narave, niti usode in vsakodnevnih interakcij z ljudmi. Poleg slovenščine je na albumu moč slišati tudi tri skladbe v srbščini, prvič pa je svoje poslušalce navdušila tudi z glasbenim sodelovanjem. Pri skladbi Poet se ji namreč pridruži Patric Puntar - 3K.

"Zelo sem ponosna na ta album, ne bi ničesar spremenila. Proces ustvarjanja je bil zelo posvečen. To mi je bil najljubši del. Proces in ljudi, ki so ga izpopolnili, bom za vedno cenila," je za 24ur.com dejala pevka. Ob tem dodaja, da si želi, da bi ljudi ob poslušanju albuma odpeljalo v fantazijski svet, 'kjer je tančica med vidnim in nevidnim še posebej prosojna'. "V svet, kjer se gre zanašati predvsem na občutke in kjer so iskrenost, čarovnija in samozaupanje najbolj opolnomočeni," je še dodala Parvani Violet.