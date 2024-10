Parvani Violet s (pre)drzno pesmijo spodbode vse, ki radi komentirajo.

Enigmatična R&B glasbenica Parvani Violet je izdala novo pesem z naslovom Obljuba – pesem, ki direktno posvari kritike, da njihove prerokbe letijo na gluha ušesa. "Komad je neposreden, navihan, nabrit, (pre)drzen in spodbode vse, ki radi komentirajo" Obljubo je zopet pod svojo taktirko ovekovečila z videospotom, navdahnjenim po Mariji Antoineti , ki se ponaša s kopico komičnih, srhljivih in hedonističnih elementov. Prav tako je to prva pesem, v katero je vključila svoj violinski solo – ta od zdaj naprej ne bo rezerviran le za koncerte v živo.

Parvani kot ljubiteljici ezoterike koncept prerokb ni tuj; v novem komadu pa obljublja, da če jo pokličete z novo prerokbo o njej, vam bo ta telefon vrgla dol. Gre za neposredno spodbadanje in osvobajanje (od) kritikov, ki jih na koncu pesmi tudi povabi, da gredo skupaj z njo na vrh – tja, kamor je Parvani Violet namenjena in to tudi obljublja. V videospotu tudi povabi, da dvakrat premislimo, kako kritiko zasnovati in predati naprej. Če izvira iz iskrenega in dobronamernega mesta ter je tudi uvidevno izražena, je dosti lažje sprejeta. Če pa izvira iz koristoljublja in je izrečena pokroviteljsko, je to za kritika lahko tudi usodno.

Videospot je že tradicionalno idejno zasnovala, zrežirala in zmontirala sama ter poskrbela tudi za styling. Sorežiral in posnel ga je Amadej Hercog, za osvetljavo in fotografijo je poskrbel Filip Brinjovec, na banketu pa so se ji pridružili Staš Manfreda, Larisa Tanšek, Hanna Rotar in Tamara Macuh. Obljuba prihaja kot prvi singel po Parvaninem kratkometražnem albumu Mag, izdanem spomladi. Glasbo in aranžma za pesem je napisala skupaj s producentom z obale Kevinom Koradinom, besedilo pa je prispevala sama. "Če bi se Senidah in Ariana Grande srečali na seansi, bi dobili glasbeni tok, po katerem pluje Parvani Violet – in ta tok je drzen in melodičen r'n'b, ki ji neizmerno leži, predvsem pa se ne ustavlja," je prepričana glasbenica.