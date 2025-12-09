Parvani Violet s prvo božično pesmijo: Pravljica se je popolno sklenila

Glasbenica Parvani Violet je izdala svojo prvo božično pesem Pod omelo. Kot pove avtorica, gre za energično pesem, ki je nasprotje ostalim slovenskim božičnim pesmim. "Želela sem ustvariti radoživ, pozitiven, pravljičen in iskriv komad, ki si ga bomo lahko peli in nanj plesali še generacije," je dejala.
"Kaj pa če najdeva se pod omelo", se v skladbi, za katero je napisala besedilo, melodijo in aranžma, sprašuje pevka. "Seveda to ne bi bilo to brez moje ekipe, ampak absolutno imam rada, da so stvari, ki jih izdajam, pod mojo taktirko," je povedala. Kot pravi, so ljudje v času okoli božiča bolje razpoloženi, sama pa je še toliko bolj vesela, da je skladbo lahko ustvarjala s prijatelji.
Popolno kuliso za božični video je Parvani našla na praznično okrašenem dvorcu Gutenbuchel v Šoštanju. "Enostavno nisem mogla preko tega. Takoj, ko sem videla letošnjo razstavo, sem jih vprašala, ali bi lahko tam posneli videospot. Postaviš se v sobo in to je to. Ničesar ti ni treba storiti. Tudi stilsko popolnoma paše v moj 'vibe'. Pravljica se je popolno sklenila," je še povedala Parvani.
Kot je še sklenila, ji je božično obdobje zelo pri srcu, saj ima rada močne in ekstravagantne barve. "Božič je moj čas," je dejala.
