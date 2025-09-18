Svetli način
Glasba

Parvani Violet se je za nov videospot naučila jahati konje

Ljubljana, 18. 09. 2025 20.59 | Posodobljeno pred 14 dnevi

Avtor
Polona Jambrek , E.K.
Glasbenica in vizualna umetnica Parvani Violet je izdala nov avdiovizualni izdelek Simboli, ki nosi isti naslov kot njen prvi album, na katerem je 10 pesmi, ki jim je kot ljubiteljica astrologije dodelila tudi vladajoče planete, ki prepletajo niti med ezoteričnim trapom in romantičnim r'n'b-jem.

Glasbenica in vizualna umetnica Parvani Violet je izdala novo pesem. Simbolom je ljubiteljica astrologije dodelila planet Neptun, ki simbolizira sanje, fantazijo, razodeto resnico in dotik božanskega. Pesem je opremila tudi z videospotom, za katerega se je naučila jahati konje – na snemanju so se ji namreč pridružili islandski konji.

"Jaz se spomnim, da sem že kot otrok zasledila, da je nekje okrog Savinjske doline ranč z islandskimi konji in sem želela pri tem videospotu to nekako izkoristiti, ker so konji zame simbol svobode in sem želela ta simbol nekako povezati z vizualom v komadu," je dejala pevka.

"Simboli govorijo o vseh znakih in srečnih znamenjih, ki jih nekako uspemo doživljati, ko se premikamo skozi svet. Lahko je to štiriperesna deteljica, lahko je to rdeča luč takrat, ko se mogoče pred teboj zgodi prometna nesreča. Stvari, ki so mogoče posledica malo višje sile, ki te usmerja na tvoji poti," je dodala Parvani Violet.

POP IN
